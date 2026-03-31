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धरती फटी, निगल गई खुशियां: घर के साथ समा गए 3 लोग, अपनों को खोने के डर से दहला बाघमारा

Dhanbad News: बाघमारा में एक बड़ा हादसा मंगलवार को हो गया. यहां पर एक घर जमींदोज हो गया है. वहीं, घर के तीन सदस्य के जमींदोज होने की आशंका जताई जा रही है. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:43 PM IST

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सोनारडीह में अचानक जमींदोज हुआ घर
सोनारडीह में अचानक जमींदोज हुआ घर

House Collapses Baghmara: धनबाद के बाघमारा क्षेत्र में 31 मार्च, 2026 दिन मंगलवार की करीब 5 बजे एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया. टाण्डाबारी बस्ती में अचानक तेज आवाज के साथ एक घर जमींदोज हो गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि यह घटना सोनारडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है.

घटना में घर के सदस्य मोनू उरांव, उसकी पुत्री गीता और परिजन सरिता देवी के मलबे में दबने की आशंका जताई जा रही है. हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य में जुट गए. लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने राजगंज-महुदा मुख्य मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. 

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 से 5 बजे की बीच ये घटना हुई है, घर के तीन सदस्य इसी में जमींदोज होने की बात कही जा रही है. फिलहाल, पुलिस मौके पर पहुंच कर स्थित को संभालने में जुट गई है.

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रिपोर्ट: नितेश मिश्रा

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