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'छोटे भाई ने कभी गलत काम नहीं किया', 661 करोड़ के बैंक स्कैम में IAS पंकज अग्रवाल गिरफ्तार

IAS Pankaj Agarwal: सीबीआई ने हरियाणा के 661 करोड़ रुपये के कथित IDFC फर्स्ट और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्कैम मामले में सीनियर IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. CBI की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी गई.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited By:Shailendra
Published: Jun 23, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:29 PM IST
'छोटे भाई ने कभी गलत काम नहीं किया', 661 करोड़ के बैंक स्कैम में IAS पंकज अग्रवाल गिरफ्तार
Image Credit: (Z News) 661 करोड़ के बैंक स्कैम में IAS पंकज अग्रवाल गिरफ्तार

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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