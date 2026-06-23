हरियाणा के बहुचर्चित 661 करोड़ रुपये के IDFC फर्स्ट और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्कैम मामले में CBI की कार्रवाई के बाद अब धनबाद से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. CBI ने इस मामले में हरियाणा के सीनियर IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही धनबाद के महुदा बाजार स्थित मारवाड़ी कॉलोनी में रहने वाले उनके बड़े भाई नंदकिशोर अग्रवाल ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई को किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है.