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रांची में शिवलिंग खंडित, इलाके में भारी आक्रोश, पुलिस बल तैनात

Jharkhand News: कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव स्थित शिव मन्दिर के शिवलिंग को तोड़े जाने का मामला सामने आया है. जिसे लेकर इलाके के लोगो में आक्रोश हैं.

Written ByKamran JaliliEdited By:Shailendra
Published: Jul 12, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:30 PM IST
रांची में शिवलिंग खंडित, इलाके में भारी आक्रोश, पुलिस बल तैनात
Image Credit: (Z News) रांची में शिव मंदिर की मूर्ति तोड़ी गईSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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