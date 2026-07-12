/रांची में शिवलिंग खंडित, इलाके में भारी आक्रोश, पुलिस बल तैनात

शिवलिंग खंडित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण

मामले में लोगों का कहना है कि ये मंदिर गांव की आस्था से जुड़ा है और इस घटना ऐसे उनकी धार्मिक भावना और आस्था की ठेस लगी है. वहीं, लोगों का कहना है कि प्रतिदिन ग्रामीण इस ऐतिहासिक मंदिर में पूजा अर्चना करते थे. मगर, किसी असमाजिक तत्व के द्वारा शिवलिंग खंडित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है.