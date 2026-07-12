/रांची में शिवलिंग खंडित, इलाके में भारी आक्रोश, पुलिस बल तैनात

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रांची के कांके में असामाजिक तत्वों की तरफ से शिव मंदिर के स्थित शिवलिंग को खंडित कर दिया गया है. शिवलिंग खंडित करने की वजह से इलाके के लोग आक्रोशित है और मामले में जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. वहीं, कांके पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है.
शिवलिंग खंडित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण
मामले में लोगों का कहना है कि ये मंदिर गांव की आस्था से जुड़ा है और इस घटना ऐसे उनकी धार्मिक भावना और आस्था की ठेस लगी है. वहीं, लोगों का कहना है कि प्रतिदिन ग्रामीण इस ऐतिहासिक मंदिर में पूजा अर्चना करते थे. मगर, किसी असमाजिक तत्व के द्वारा शिवलिंग खंडित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है.
यहां पूजा अर्चना करते थे ग्रामीण
स्थानीय निवासी खुशबू ने कहा कि आने वाले दिनों में श्रावण मास का आगमन होना है. ऐसे में ग्रामीण यहां पूजा अर्चना करते थे. बस यह भजन का आयोजन होता था, लेकिन इस घटना से हर तरफ मायूसी है.
इस पौराणिक मंदिर में आशीर्वाद लेने आते हैं दुल्हा-दुल्हन
कैलाश साहू ने कहा कि गांव में कोई भी शादी विवाह होता है, तो भी दुल्हा-दुल्हन इस पौराणिक मंदिर में आशीर्वाद लेने आते हैं. ऐसे में लोग घटना को लेकर आहत हैं.