/देवघर एम्स में राजनीतिक गतिविधियां हुईं तो ताला मार दूंगा... इरफान अंसारी के इस बयान से झारखंड में बीजेपी आगबबूला

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देवघर एम्स को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता आमने सामने आ गए हैं. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एम्स को रेफरल सेंटर बताते हुए कहा कि वह बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है. अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग राजनीति का अड्डा बनेगा तो ताला मार दूंगा. इस पर बीजेपी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के बयान से स्वास्थ्य मंत्री परहेज करें नहीं तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनके घर पर ताला मारने का काम करेंगे.
इरफान अंसारी ने कहा कि देवघर एम्स कांग्रेस की देन है, लेकिन यह रेफरल सेंटर बन गया है. जब सदर हॉस्पिटल के भरोसे ही देवघर एम्स चल रहा है तो फिर इसका क्या मतलब है. अंसारी ने कहा कि देवघर एम्स डायरेक्टर से उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर एम्स में कोई राजनीतिक गतिविधि हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा. वो संस्था लोगों की जान बचाने के लिए है न कि नेतागिरी के लिए.
इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा, ताला लगाने की बात से मैं सहमत नहीं हूं, पर यह सोचना होगा कि एम्स से बड़ा स्वास्थ्य सेंटर कोई हो नहीं सकता और वहां से मरीजों का रेफर होना दुर्भाग्यपूर्ण है. इसमें कैसे सुधार किया जाए और बीजेपी के नेताओं के राजनीतिक गतिविधि का वो केंद्र बन जाए तो ये उससे भी दुर्भाग्य है. देवघर एम्स को राजनीति का अड्डा बनने नहीं दिया जाएगा. इसके लिए जो भी उचित होगा, सरकार करेगी.
बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने इन सब बातों को लेकर कहा, झारखंड का दुर्भाग्य है कि ऐसे सम्मानित जगहों पर ऐसे हल्के लोग बैठे हैं. इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री हैं. पहले उनको अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि झारखंड में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था चल यही है. कहीं खाट पर तो कहीं साइकिल पर मरीजों को ले जाया जा रहा है. वे केवल हल्की बातें कर सुर्खियों में रहते हैं. स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए और राज्य की जनता की सेवा करनी चाहिए.
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री जब किसी अस्पताल में ताला लगाने की बात करें तो समझ लीजिए उनको इलाज की जरूरत है. स्वास्थ्य मंत्री की ऐसी कहने की हिमाकत कैसे हुई कि किसी अस्पताल में वो ताला लगा देंगे. बड़े प्रयास के बाद पीएम और सांसद निशिकांत दुबे की पहल के बाद वहां एम्स आया है. पूरे संथाल परगना क्षेत्र का रेफरल हॉस्पिटल तो वो है और उसमें वो ताला बंद करने की बात कर रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री को चेतावनी है कि ऐसे बयानों से परहेज करें नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री के घर पर बीजेपी के कार्यकर्ता ताला लगाने का काम करेंगे.