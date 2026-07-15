/देवघर एम्स में राजनीतिक गतिविधियां हुईं तो ताला मार दूंगा... इरफान अंसारी के इस बयान से झारखंड में बीजेपी आगबबूला

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री जब किसी अस्पताल में ताला लगाने की बात करें तो समझ लीजिए उनको इलाज की जरूरत है. स्वास्थ्य मंत्री की ऐसी कहने की हिमाकत कैसे हुई कि किसी अस्पताल में वो ताला लगा देंगे. बड़े प्रयास के बाद पीएम और सांसद निशिकांत दुबे की पहल के बाद वहां एम्स आया है. पूरे संथाल परगना क्षेत्र का रेफरल हॉस्पिटल तो वो है और उसमें वो ताला बंद करने की बात कर रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री को चेतावनी है कि ऐसे बयानों से परहेज करें नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री के घर पर बीजेपी के कार्यकर्ता ताला लगाने का काम करेंगे.