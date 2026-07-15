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देवघर एम्स में राजनीतिक गतिविधियां हुईं तो ताला मार दूंगा... इरफान अंसारी के इस बयान से झारखंड में बीजेपी आगबबूला

एक केंद्रीय संस्थान को लेकर झारखंड में जिस तरह से हल्की बातें हो रही हैं, वह निश्चित रूप से उसकी गरिमा को प्रभावित करने वाला है. इरफान अंसारी अगर ऐसे ही इस मुद्दे को हवा देते रहे तो बीजेपी से उनका टकराव बड़ा हो सकता है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Sunil MIshra
Published: Jul 15, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:36 PM IST
देवघर एम्स में राजनीतिक गतिविधियां हुईं तो ताला मार दूंगा... इरफान अंसारी के इस बयान से झारखंड में बीजेपी आगबबूला
Image Credit: देवघर एम्स को लेकर झारखंड में राजनीति (AI Image)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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