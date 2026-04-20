Chatra News: 3 मौतों के बाद पोस्टमार्टम के लिए परिजनों से वसूले 5000 रुपए, डीसी ने दिए जांच के आदेश

Chatra Sadar Hospital News: चतरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पैसे लेने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि तालाब में डूबने से मां और दो मासूम बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इन्हीं लोगों का पोस्टमार्टम के लिए पैसे लिए गए.
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Chatra Sadar Hospital: चतरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के नाम पर अवैध वसूली किये जाने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है. वसूली के मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसी रवि आनंद ने इसके जांच के निर्देश जारी किए हैं. जांच एसडीओ सदर के नेतृत्व में होगी.
जांच टीम में सिविल सर्जन डॉ सतेंद्र सिन्हा, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ पंकज कुमार और अस्पताल प्रबंधक रवि को शामिल किया गया है. जांच रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर समर्पित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि इस कुकृत्य में संलिप्त कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके.
ध्यान हो कि सदर थाना क्षेत्र के भोज्या गांव में रविवार को तालाब में डूबने से मां और दो मासूम बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इन्हीं मृतकों के परिजनों से पोस्टमार्टम के बदले पांच हजार रुपये की अवैध वसूली किये जाने का मामला सामने आया है.
बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल के स्विपर नें ढाई हजार नगद और ढाई हजार रुपये ऑनलाइन वसूले हैं. ऑन लाइन वसूली के प्रमाण भी परिजनों ने दिया है.
रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक
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