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Jharkhand Politics: झारखंड में फिर गरमाया अवैध घुसपैठ का मुद्दा, BJP ने बंगाल की तरह डिटेंशन सेंटर बनाने की मांग की

Jharkhand Politics: बीजेपी ने बंगाल की तरह झारखंड में भी डिटेंशन सेंटर बनाने की मांग की है. बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी आबादी में गिरावट और मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई है, जो डेमोग्राफी में बदलाव का संकेत देता है.

Written By  UJJAWAL MISHRA|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 27, 2026, 01:54 PM IST

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अवैध घुसपैठ पर सियासत गरमाई
अवैध घुसपैठ पर सियासत गरमाई

Jharkhand Politics: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. सरकार ने राज्य में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की पॉलिसी के तहत होल्डिंग सेंटर (डिटेंशन सेंटर) बनाने का आदेश दिया है. जिसके बाद से बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर वापस जा रहे हैं. बंगाल में घुसपैठियों पर एक्शन तेज होने का असर झारखंड पर भी पड़ सकता है. कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए अब झारखंड की ओर रुख कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने चिंता जताई है. बीजेपी ने बंगाल की तरह झारखंड में भी डिटेंशन सेंटर बनाने की मांग की है.

झारखंड भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई के लिए बड़ा कदम उठाया है. गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभा नगरकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जनगणना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं. प्रतुल शाहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की थी. यह देश के इतिहास में पहली बार है जब पहचान, शिनाख्त और डिपोर्टेशन के लिए इतने बड़े स्तर पर पहल की गई है. 

उन्होंने दावा किया कि भाजपा की शुरुआत से ही अवैध घुसपैठ के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति रही है. उन्होंने कहा कि झारखंड के सीमावर्ती जिलों- साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका और देवघर में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के प्रवेश की आशंका जताई जा रही है. प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के रास्ते अवैध घुसपैठिए झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं और राज्य सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है.

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भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी आबादी में गिरावट और मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई है, जो डेमोग्राफी में बदलाव का संकेत देता है. उन्होंने इसे राज्य की सामाजिक संरचना, स्थानीय संसाधनों, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताया. प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हुए कहा कि झारखंड को अवैध घुसपैठियों का “सेफ जोन” नहीं बनने देना चाहिए. 

उन्होंने संथाल परगना और पश्चिम बंगाल सीमा से सटे जिलों में तत्काल डिटेंशन सेंटर बनाने की मांग की, ताकि अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस भेजा जा सके. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संशोधित कानून के तहत अवैध घुसपैठियों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है. भाजपा ने राज्य सरकार से मांग की कि जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियां अवैध घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित करें.

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