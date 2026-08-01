/धनबादः BCCL आवास में चल रहा था अवैध लॉटरी का मिनी प्रिंटिंग प्रेस, पुलिस छापेमारी में मिला काले कारोबार का जखीरा

धनबाद जिले में पुलिस ने अवैध प्रतिबंधित लॉटरी का खुलासा किया है. पुलिस ने निरसा अनुमंडल क्षेत्र में अवैध लॉटरी के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी प्रिंटिंग प्रेस का भंडाफोड़ किया है. यहां बीसीसीएल के एक जर्जर आवास में कथित रूप से अवैध लॉटरी की छपाई और पैकिंग का काम चल रहा था. पुलिस ने शुक्रवार (31 जुलाई) की देर शाम छापेमारी कर भारी मात्रा में छपी हुई अवैध लॉटरी, प्रिंटिंग से जुड़े सामान और अन्य सामग्री बरामद की है. बरामद लॉटरी टिकटों की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है. कहा जा रहा है कि इस मिनी प्रिंटिंग प्रेस में छपी अवैध लॉटरी को पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के अन्य जिलों में भेजा जाता है.