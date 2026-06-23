/भारत रत्न मिलता तो और ज्यादा खुशी होती...शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर झारखंड में जबर्दस्त उत्साह

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंहा ने कहा, गुरुजी इसके हकदार हैं. उन्होंने जंगल की आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम किया. जम्हूरियत की आवाज बने और हमेशा संघर्ष किया. स्व. शिबू सोरेन संघर्ष की उपज हैं. उन्हें पद्म भूषण से नवाजा जा रहा है. यह हमारे लिए गौरव की बात है. उन्हें भारत रत्न मिलता तो और गर्व होता. केंद्र सरकार से मांग है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए.



बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष से भरा रहा है. जब वो छोटे थे तब उनके पिता की महाजनों ने हत्या कर दी थी. जंगल से महाजनों और शराबबंदी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया था. मुख्यमंत्री को भी इससे नसीहत लेनी चाहिए. उस योद्धा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया. एक ग़रीब परिवार में जन्मे व्यक्ति का सफर बेमिसाल था. हमारी केंद्र सरकार दल को सीमाओं को देखकर पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न नहीं देती. जो डिजर्विंग होते हैं, उन्हीं को देती है. शिबू सोरेन को यह पुरस्कार आदिवासी, मूलवासी झारखंड की पूरी जनता के लिए हर्ष का विषय है.