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भारत रत्न मिलता तो और ज्यादा खुशी होती...शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर झारखंड में जबर्दस्त उत्साह

केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार के लिए नामित किया था. आज परिवार के लोग उस पुरस्कार को ग्रहण करेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परिवार के लोगों को यह पुरस्कार देंगी.

Written ByKUMAR CHANDAN
Published: Jun 23, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:06 PM IST
भारत रत्न मिलता तो और ज्यादा खुशी होती...शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर झारखंड में जबर्दस्त उत्साह
Image Credit: शिबू सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री (File Photo)

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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