/भारत रत्न मिलता तो और ज्यादा खुशी होती...शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर झारखंड में जबर्दस्त उत्साह

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दिवंगत शिबू सोरेन को आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है. राष्ट्रपति के हाथों पद्म पुरस्कार ग्रहण करने रूपी सोरेन और कल्पना सोरेन सहित परिवार के लोग दिल्ली में हैं. वहीं, झामुमो और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि गुरुजी भारत रत्न के हकदार थे. उन्हें यह सम्मान मिलता तो और खुशी होगी.
झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा, आज हर्षोल्लास का दिन है. आज भले ही हमलोग खुश हैं, लेकिन उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाता तो कुछ और बात होती. आज जो सम्मान मिल रहा, उसे स्वीकार करते हैं. साथ ही मांग करते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर इनके जीवन के संघर्ष गाथा को पाठ्यक्रम में शामिल करे. आने वाली पीढ़ी को भी जानना चाहिए कि शिबू सोरेन किस शख्स का नाम था और उन्होंने समाज को, शोषित वर्ग को क्या कुछ दिया. उनके प्रयास से तीन अलग राज्य बने. वो अपने आप में एक दर्शन थे.
1990 से शिबू सोरेन के सहयोगी रहे अवधेश सिंह ने कहा, आज खुशी का दिन है. हम गुरुजी की सेवा में 1990 से हैं. वो सबके लिए बराबर सोचते थे, उनके पास आने वाले व्यक्ति मिलकर ही गए, उनको बैठाकर बातचीत करते थे और पूरी जानकारी लेते थे. उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं गया.
झारखंड सरकार के मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने कहा, शिबू सोरेन को पद्म सम्मान के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद पर दूसरी ओर यह चिंता भी है कि उनकी कद-काठी के अनुरुप राज्य वासियों को इच्छा थी कि उनको भारत रत्न मिले. हम आगे भी केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि उन्हें उनकी कार्यशैली और कद-काठी के अनुरुप उनके त्याग और बलिदान को देखते हुए भारत रत्न दिया जाए.
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंहा ने कहा, गुरुजी इसके हकदार हैं. उन्होंने जंगल की आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम किया. जम्हूरियत की आवाज बने और हमेशा संघर्ष किया. स्व. शिबू सोरेन संघर्ष की उपज हैं. उन्हें पद्म भूषण से नवाजा जा रहा है. यह हमारे लिए गौरव की बात है. उन्हें भारत रत्न मिलता तो और गर्व होता. केंद्र सरकार से मांग है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए.
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष से भरा रहा है. जब वो छोटे थे तब उनके पिता की महाजनों ने हत्या कर दी थी. जंगल से महाजनों और शराबबंदी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया था. मुख्यमंत्री को भी इससे नसीहत लेनी चाहिए. उस योद्धा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया. एक ग़रीब परिवार में जन्मे व्यक्ति का सफर बेमिसाल था. हमारी केंद्र सरकार दल को सीमाओं को देखकर पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न नहीं देती. जो डिजर्विंग होते हैं, उन्हीं को देती है. शिबू सोरेन को यह पुरस्कार आदिवासी, मूलवासी झारखंड की पूरी जनता के लिए हर्ष का विषय है.