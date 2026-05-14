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पीएम मोदी की अपील का असर, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने कारकेड की गाड़ियां की आधी

पीएम मोदी की अपील का असर हर जगह देखने को मिल रहा है. इसी क्रम में अब झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी अपने कारकेड की गाड़ियां की संख्या आधी कर दी है.

Written By  KAMRAN JALILI|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 14, 2026, 04:47 PM IST

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झारखंड राज्यपाल संतोष गंगवार (फाइल फोटो)
झारखंड राज्यपाल संतोष गंगवार (फाइल फोटो)

पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद झारखंड के राज्यपाल ने भी बड़ा फैसला लिया है. राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने कारकेड की संख्या घटाकर आधी कर दी है. अब तक सुरक्षा और प्रोटोकॉल मानकों के मुताबिक, राज्यपाल  रांची या फिर जिले से बाहर के दौरे पर निकलते थे तो उनके कारकेड में 8 गाड़ियां शामिल रहती थी लेकिन अब इसकी संख्या 4 कर दी गई है. 

4 गाड़ियां रखने का निर्णय
राज्यपाल संतोष गंगवार ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के उद्देश्य से लोक भवन, झारखण्ड में मेरे द्वारा कारकेड में वाहनों की संख्या घटाकर मात्र 4 गाड़ियां रखने का निर्णय लिया गया है. साथ ही राज्यपाल ने सभी जनप्रतिनिधियों औप पदाधिकारियों से अनावश्यक वाहनों के उपयोग से बचने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि हम सभी को ऊर्जा संरक्षण के इस जन-जागरूकता अभियान में सहभागी बनना चाहिए.

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बता दें कि पीएम मोदी ने देश के नागरिकों से बचत करने की सात प्रमुख अपीलें की है. इन अपीलों का उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है. इन अपीलों में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, एक साल तक सोना न खरीदने और 'वोकल फॉर लोकल' पहल को अपनाने पर जोर दिया गया है. खुद पीएम मोदी ने भी अपने कारकेड में गाड़ियों की संख्या को कम कर दिया है. 

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