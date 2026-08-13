/स्वतंत्रता दिवस पर मोराबादी मैदान में ध्वजारोहण करेंगे CM सोरेन, परेड में पहली बार ओडिशा पुलिस भी होगी शामिल

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राजधानी रांची में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. 15 अगस्त यानी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोराबादी मैदान में ध्वजारोहण करेंगे. इसके बाद परेड निकाली जाएगी. इसको लेकर आज (गुरुवार, 13 अगस्त) को 'फुल ड्रेस रिहर्सल' हुआ. इसमें 14 प्लाटून ने हिस्सा लिया और परेड, मार्च-पास्ट और समारोह से जुड़ी अन्य तैयारियों का अभ्यास किया. इस दौरान रांची पुलिस और परेड कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का बड़ी बारीकी से जायजा लिया.
'फुल ड्रेस रिहर्सल' के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, मंच, दर्शक दीर्घा और समारोह स्थल की तैयारियों को भी परखा गया. इससे पहले बुधवार (12 अगस्त) को रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की थी. जानकारी के मुताबिक, इस बार की परेड में कुल 14 प्लाटून परेड में हिस्सा लेंगी. सबसे खास बात यह है कि स्वतंत्रता दिवस की परेड में ओडिशा पुलिस की टुकड़ी भी शामिल होगी. ऐसा पहली बार होगा, जब ओडिशा पुलिस इस तरह के समारोह में शामिल होगी.
इसके अलावा परेड में झारखंड सशस्त्र पुलिस, जिला पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ और एनसीसी के कैडेट्स भी हिस्सा लेंगे. 15 अगस्त के दिन राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव के अलावा भी कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई हैं.
इसी कड़ी में रांची नगर निगम ने स्वतंत्रता दिवस के दिन राजधानी के अंदर सभी बूचड़खाने एवं मांस-मछली, मुर्गा की दुकानें पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी किया है. निगम के अनुसार, 15 अगस्त को मांस, मछली या मुर्गा बेचते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम के अपर नगर आयुक्त की ओर से यह आदेश जारी किया गया है.