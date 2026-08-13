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स्वतंत्रता दिवस पर मोराबादी मैदान में ध्वजारोहण करेंगे CM सोरेन, परेड में पहली बार ओडिशा पुलिस भी होगी शामिल

Jharkhand Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची नगर निगम और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर है, ताकि किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न ना हो. स्वतंत्रता दिवस की परेड को लेकर आज 'फुल ड्रेस रिहर्सल' किया गया.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 13, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:49 AM IST
स्वतंत्रता दिवस पर मोराबादी मैदान में ध्वजारोहण करेंगे CM सोरेन, परेड में पहली बार ओडिशा पुलिस भी होगी शामिल
Image Credit: स्वतंत्रता दिवस पर मोराबादी मैदान में ध्वजारोहण करेंगे CM सोरेन, तैयारियां जारी (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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