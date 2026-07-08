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'हमारे वासुदेव को ढूंढ लाओ...', शादी के 3 महीने बाद ही सेना का जवान लापता, रो-रोकर परिजनों का बुरा हाल

Godda News: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर स्थित सुरक्षा कैंप से उनके लापता होने के बाद से अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. परिवार ने सरकार और सेना से जवान को सकुशल खोजने की गुहार लगाई है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 08, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:08 PM IST
'हमारे वासुदेव को ढूंढ लाओ...', शादी के 3 महीने बाद ही सेना का जवान लापता, रो-रोकर परिजनों का बुरा हाल
Image Credit: शादी के 3 महीने बाद ही सेना का जवान लापता, रो-रोकर परिजनों का बुरा हालSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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