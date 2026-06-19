Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी में खुशी तो कांग्रेस में मायूसी छाई हुई है. कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि आखिर गंठबंधन के लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार का साथ क्यों नहीं दिया. राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव और नतीजे के बाद से सियासी गलियारो में इस बात की चर्चा होने लगी है कि कांग्रेस कहां पीछे रह गई. वहीं कांग्रेस ने सहयोगी माले और राजद पर पीठ में छुड़ा घोपने का आरोप लगाया है. चुनावी नतीजे को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा, नाथवानी ने दो टर्म यहां काम किया है. उनके संबध सबसे अच्छे रहे हैं. यह पता था कि उनके समर्थन में दूसरे दलों के लोग भी आगे आएंगे और समर्थन देंगे. नामांकन के साथ ही कांग्रेस ने जिस तरह से व्यूह रचने की कोशिश की, विधानसभा में उनके कार्यकर्ता ने हंगामा किया था. उसी दिन कांग्रेस को हार का अहसास हो गया था.