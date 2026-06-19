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Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी में खुशी तो कांग्रेस में मायूसी छाई हुई है. कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि आखिर गंठबंधन के लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार का साथ क्यों नहीं दिया. राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव और नतीजे के बाद से सियासी गलियारो में इस बात की चर्चा होने लगी है कि कांग्रेस कहां पीछे रह गई. वहीं कांग्रेस ने सहयोगी माले और राजद पर पीठ में छुड़ा घोपने का आरोप लगाया है. चुनावी नतीजे को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा, नाथवानी ने दो टर्म यहां काम किया है. उनके संबध सबसे अच्छे रहे हैं. यह पता था कि उनके समर्थन में दूसरे दलों के लोग भी आगे आएंगे और समर्थन देंगे. नामांकन के साथ ही कांग्रेस ने जिस तरह से व्यूह रचने की कोशिश की, विधानसभा में उनके कार्यकर्ता ने हंगामा किया था. उसी दिन कांग्रेस को हार का अहसास हो गया था.
हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई: महुआ माजी
झामुमो सांसद महुआ माजी का कहना है कि हमारी पार्टी के सभी विधायकों ने एकजुट वोट किया है और उनका एक भी वोट कैंसिल भी नहीं हुआ है. उन्होंने हमारे गठबन्धन के दोनों प्रत्याशियों को वोट किया है. दूसरी पार्टियों के बारे में कांग्रेस बेहतर बता पाएगी, क्योंकि वो सब पर नजर बनाए हुए थे. हमारे एजेंट को दिखाकर ही विधायकों ने वोट डाला है. हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जिनसे गड़बड़ी हुई है, कांग्रेस उनसे समझे. क्यों उन्होंने गड़बड़ी किया, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है.
सांसदों की कीमत लगाई जा रही है: राजेश ठाकुर
कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने प्रणव झा की हार को दुखद बताते हुए कहा, जिस तरह से पूरे देश में घटनाक्रम हो रहा है, कीमत लगाई जा रही हैं, सांसद खरीदे जा रहे हैं, सांसद बिक रहे हैं तो ऐसे में कुछ भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं. ये तो विधायक हैं. जब तक पूरी समीक्षा नहीं कर ली जाए, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता. साथ ही, उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार की हार को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया.
के. राजू के बयान से मर्माहत हूं: भोला यादव
राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने झारखंड राजद प्रदेश कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा, कल के राज्यसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से आधिकारिक एजेंट नियुक्त किए गए थे. जो विधायक वोट देते हैं वो हमें दिखाते हैं. हमारे चारों विधायकों ने वोट दिया और इंडिया ब्लॉक के प्रणव झा को वोट दिया है. भोला यादव ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी के बयान के मर्माहत हूं. वो अपनी कमी ढकने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं. उन्होंने कहा कि हमारे नेता सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाते तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता. मुझे लगता है कि के.राजू जी को आत्ममंथन करना चाहिए. हमारे चारों विधायक ने इंडिया ब्लॉक को वोट किया है. कांग्रेस से मांग करता हूं कि नेताओं के ऐसे अनर्गल बयान पर रोक लगाई जाए.
हमारे नेता समझौता करते तो जेल नहीं जाते: संजय
मंत्री संजय यादव ने कहा, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को वोट करने के लिए हम लोगों को ऊपर से आदेश था. वोट की प्रक्रिया होती है, पार्टी एजेंट को दिखाकर वोट होता है. पार्टी एजेंट को दिखाकर प्रणव झा को वोट किया गया. बीजेपी ने कितनी भी ताकत लगाई, राजद झुका नहीं. हम लोग मरना पसंद करते है पर अपने नेता के आदेश को नहीं टालते. उन्होंने कहा कि डेढ़ साल पहले दुनिया ने देखा कि कौन कौन विधायक पकड़ाए थे. के. राजू के कई ग्रुप हैं. उन्हीं में से किसी ने यह कुकर्म किया है और अब छिपाने के लिए गलतबयानी कर रहे हैं. राजद ने कभी नीति और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया. के. राजू मंथन करें कि उनके विधायक उनके कंट्रोल में हैं या नहीं. वो खुद को बचाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं.