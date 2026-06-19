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परिमल नाथवानी की जीत और प्रणव झा की हार के बाद महागठबंधन में सिर-फुटव्वल, राजद नेताओं ने कांग्रेस को दी आत्ममंथन की सलाह

Rajya Sabha Election 2026: झारखंड में दो सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में झामुमो से वैद्यनाथ महतो और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत हुई है. कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार के बाद इंडिया ब्लॉक में सिर फुटव्वल चल रहा है.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 19, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:25 PM IST
परिमल नाथवानी की जीत और प्रणव झा की हार के बाद महागठबंधन में सिर-फुटव्वल, राजद नेताओं ने कांग्रेस को दी आत्ममंथन की सलाह
Image Credit: झारखंड राज्यसभा चुनाव 2026 (AI Image)

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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