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धनबाद के आसमान में जल्द उड़ेंगे विमान, तोपचांची में एयरपोर्ट के लिए पहल तेज, CM से मिलेंगे विधायक अरुप चटर्जी

धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण के लिए राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को पत्राचार करेगी. निरसा विधायक अरुप चटर्जी ने बताया कि वे 7 मई को मुख्यमंत्री से मिलकर इस प्रक्रिया को गति देंगे. एयरपोर्ट के लिए तोपचांची क्षेत्र में 110 एकड़ जमीन चिह्नित करने की योजना है. इस मांग को लेकर 'मिशन एयरपोर्ट धनबाद' द्वारा 12 लाख लोगों का हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 03, 2026, 03:52 PM IST

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धनबाद एयरपोर्ट के लिए पहल
धनबाद एयरपोर्ट के लिए पहल

धनबाद के लोगों का अपने शहर में एयरपोर्ट होने का सपना अब सच होता दिख रहा है. निरसा के विधायक अरुप चटर्जी ने बताया है कि धनबाद में एयरपोर्ट बनाने के लिए अब झारखंड सरकार केंद्र सरकार को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखेगी. इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए विधायक अरुप चटर्जी 7 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे. उन्हें पूरी उम्मीद है कि अगले एक महीने के भीतर राज्य सरकार की ओर से धनबाद के उपायुक्त (DC) को पत्र मिल जाएगा, जिसके बाद हवाई अड्डे के लिए जमीन चुनने का काम बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा.

एयरपोर्ट के लिए जमीन कहाँ ली जाएगी, इसे लेकर भी योजना तैयार है. विधायक ने बताया कि धनबाद के तोपचांची इलाके को प्राथमिकता दी जा रही है. तोपचांची में जमीन चिह्नित करने की कोशिशें तेज की जाएंगी क्योंकि पर्यटन के लिहाज से भी यह जगह बहुत अच्छी है. शुरुआती योजना के अनुसार, एयरपोर्ट बनाने के लिए करीब 110 एकड़ जमीन की जरूरत होगी. 'मिशन एयरपोर्ट धनबाद' और व्यापारियों के संगठन 'जीटा' ने भी यही मांग की है कि एयरपोर्ट इसी क्षेत्र में बने ताकि लोगों को ज्यादा फायदा हो.

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धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर 'मिशन एयरपोर्ट धनबाद' नाम की संस्था लगातार संघर्ष कर रही है. इस संस्था के पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस में विधायक को अपनी मांगों का पत्र सौंपा. संस्था के उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने बताया कि वे एयरपोर्ट के समर्थन में एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं. अब तक 10 हजार लोग इस पर साइन कर चुके हैं. उनका लक्ष्य 12 लाख लोगों के हस्ताक्षर जुटाना है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा. धनबाद के लोग चाहते हैं कि उनके शहर को भी हवाई मार्ग से जोड़ा जाए ताकि यहाँ का विकास और तेजी से हो सके.

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