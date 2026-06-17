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बोकारो में नशे में धुत्त युवकों ने दूसरी कार को मारी टक्कर, आरोपी चालक गिरफ्तार

बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम और केंद्रीय विद्यालय के बीच एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. यहां शराब के नशे में पूरी तरह धुत्त युवकों ने अपनी तेज रफ्तार मारुति सियाज कार से सामने से आ रही एक सेंट्रो कार में जोरदार टक्कर मार दी. यह टक्कर इतनी भयानक थी कि सियाज कार का अगला पहिया टूटकर अलग हो गया.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 17, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:47 PM IST
बोकारो में नशे में धुत्त युवकों ने दूसरी कार को मारी टक्कर, आरोपी चालक गिरफ्तार
Image Credit: बोकारो में बेकाबू सियाज ने सेंट्रो को मारी टक्कर

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Saurabh Jha

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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