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बोकारो से एक हैरान करने वाले एक्सीडेंट की खबर आई है, जहां नशे में धुत्त युवकों ने अपनी कार से दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दी. यह टक्कर इतनी भीषण थी कि सियाज गाड़ी का अगला पहिया ही निकल कर अलग हो गया. इस खौफनाक घटना में दोनों गाड़ियों में सवार लोग बाल-बाल बच गए, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सेक्टर 4 थाना पुलिस ने फुर्ती दिखाई और सियाज गाड़ी के चालक को हिरासत में लेकर थाना ले आई.
बताते चलें कि बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में आज दो कारों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम और केंद्रीय विद्यालय के बीच हुए इस हादसे में दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. गनीमत यह रही कि इस पूरे वाकये में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ यानी किसी की जान नहीं गई. पुलिस का साफ कहना है कि सियाज कार पर सवार युवक अत्यधिक नशे में धुत्त थे, जिस कारण वे गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो बैठे.
यह दर्दनाक हादसा मुख्य रूप से मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम और केंद्रीय विद्यालय के बीच वाले मार्ग पर हुआ, जहां मारुति सियाज और सेंट्रो कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सियाज का आगे का पहिया ही गाड़ी से अलग हो गया और दोनों गाड़ियों का अगला हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.