यह दर्दनाक हादसा मुख्य रूप से मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम और केंद्रीय विद्यालय के बीच वाले मार्ग पर हुआ, जहां मारुति सियाज और सेंट्रो कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सियाज का आगे का पहिया ही गाड़ी से अलग हो गया और दोनों गाड़ियों का अगला हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.