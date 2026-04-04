IIT ISM धनबाद में इन्वेंटिव-2026 का आगाज: राज्यपाल करेंगे उद्घाटन, स्टार्टअप को मिलेगा 25 करोड़ का बूस्ट

IIT ISM Dhanbad: धनबाद IIT ISM में 6 से इन्वेंटिव 2026 का आयोजन होने जा रहा है. इसका उद्घाटन राज्यपाल करेंगे. इस आयोजन में करीब 200 इनोवेशन की प्रदर्शनी लगेगी.
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Inventive-2026 Kicks Off at IIT ISM Dhanbad: धनबाद आईआईटी-आईएसएम (IIT-ISM) में नए नए इनोवेशन को स्टार्टप में कन्वर्ट करने के लिए 6 और 7 अप्रैल को इन्वेंटिव 2026 का आयोजन होने जा रहा है. इस आयोजन में करीब 200 इनोवेशन की प्रदर्शनी लगेगी. देशभर के इंडस्ट्रियलिस्ट भी आएंगे. साथ ही देश के 23 IIT में से अबतक 15 IIT ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की स्वीकृति दी है. इस कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार करेंगे.
धनबाद आईआईटी के डायरेक्टर प्रो. सुकुमार मिश्रा ने कहा कि IIT ISM में इन्वेंटिव 2026 का आयोजन रिसर्च को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई रिसर्च और टेक्नोलॉजी को सीधे उपयोग में लाने लायक बनाना है, ताकि उनका फायदा समाज और इंडस्ट्री दोनों को मिल सके. कार्यक्रम पूरी तरह से इनोवेशन पर फोकस रहेगा.
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने में IIT-ISM समेत BHU, IIT पटना, IIT खड़कपुर और IIT भुवनेश्वर पांच संस्थान सहयोग कर रहा है. IIT-ISM के डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह आयोजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा, जहां एकेडेमिया, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स एक साथ आएंगे. इसका मकसद रिसर्च को लैब से निकालकर ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना है. यह पहल आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों को भी मजबूती देती है.
प्रो. सुकुमार मिश्रा ने कहा कि कार्यक्रम पांच अलग-अलग थीम पर आधारित है. इसमें अर्थ साइंस, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, सेमीकंडक्टर, मेटेरियल साइंस शामिल है. उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को राज्यपाल का आगमन IIT ISM में दिन के साढ़े बारह बजे होगा. राज्यपाल के हाथों कार्यक्रम का उद्घाटन होगा. देश के 23 IIT संस्थानों से अबतक 15 IIT के डायरेक्टर ने कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति दी है.
प्रो. धीरज कुमार ने बताया कि 6 और 7 अप्रैल को आयोजित इन्वेंटिव 2026 के आयोजन में करीब 200 इनोवेशन की प्रदर्शनी लगेगी. 50 से अधिक स्टार्टअप और 20 से ज्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट्स की भागीदारी से इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा. डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि इनोवेशन को स्टार्टअप में कन्वर्ट किया जा सके. इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है और इस कार्यक्रम में स्टार्टअप के लिए 25 करोड़ का फंड भी वितरित किया जायेगा.
रिपोर्ट: नितेश मिश्रा
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