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JPSC-JSSC में गड़बड़ी के खिलाफ 13 दिन से डटे छात्र, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को बदतर बताया

JPSC Student Protest: JPSC-JSSC में गड़बड़ी के खिलाफ 13 दिन से छात्र डटे हुए हैं. लगातार रात भर बारिश होने के बाद भी प्रदर्शनकारी स्थल पर डटे रहे और आंदोलन समाप्त करने से इनकार करते हुए दोहराया कि वे तब तक अपना विरोध जारी रखेंगे जब तक सरकार उनकी मांगो को पूरा नहीं कर देती.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 06, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:46 PM IST
JPSC-JSSC में गड़बड़ी के खिलाफ 13 दिन से डटे छात्र, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को बदतर बताया
Image Credit: JPSC-JSSC में गड़बड़ी के खिलाफ 13 दिन से डटे छात्र (Video Grab)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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