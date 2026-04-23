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JAC 10th Result 2026: 99.60 प्रतिशत के साथ 4 छात्र बने स्टेट टॉपर, रांची के सनी कुमार वर्मा ने लहराया परचम

Jharkhand Board 10th result: मैट्रिक के रिजल्ट में 4 छात्र स्टेट टॉपर आए हैं. इन चारों को 99.60 परसेंट अंक प्राप्त हुए हैं. संत अलोयसियस हाई स्कूल रांची का छात्र सनी कुमार वर्मा टॉपर रहे हैं. हजारीबाग सिमडेगा मेसरा और रांची के छात्र स्टेट टॉपर बने हैं. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 23, 2026, 03:45 PM IST

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JAC 10th Result 2026: 99.60 प्रतिशत के साथ 4 छात्र बने स्टेट टॉपर (File Photo)
JAC 10th Result 2026: 99.60 प्रतिशत के साथ 4 छात्र बने स्टेट टॉपर (File Photo)

Jac 10th Result 2026: झारखंड बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है. 10वीं की परीक्षा 3 से 17 फरवरी, 2026 के बीच करवाया गया था और उसमें 4.3 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया था. झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी नतीजे आप आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर देख सकते हैं. आप अपना रोल नंबर और रोल कोर्ड दर्ज कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की मैट्रिक परीक्षा में सफल हुए सभी छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी है. उन्होंने कहा है कि जो विद्यार्थी अपनी आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं कर सके हैं, वे निराश न हों और बेहतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते रहें. झारखंड सरकार आप सभी के बेहतर भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है. आप सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार.

मैट्रिक के रिजल्ट में 4 छात्र स्टेट टॉपर आए हैं. इन चारों को 99.60 परसेंट अंक प्राप्त हुए हैं. संत अलोयसियस हाई स्कूल रांची का छात्र सनी कुमार वर्मा टॉपर रहे हैं. हजारीबाग सिमडेगा मेसरा और रांची के छात्र स्टेट टॉपर बने हैं. 99.20 परसेंट के साथ चार स्टूडेंट सेकंड टॉपर तो 98.80 परसेंटेज के साथ 4 स्टूडेंट्स बने थर्ड टॉपर बने हैं. 

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छात्र jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in पर भी रोल नंबर और रोल कोड दर्ज कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. छात्र DigiLocker का भी इस्तेमाल कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. पिछले वर्ष 90.39% छात्र सफल हुए थे.

इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर देख सकते हैं रिजल्ट

- सबसे पहले झारखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट छात्र jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in पर जाएं. 
- पेज पर 10वीं क्लास के रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें
- आपके सामने रोल नंबर और रोल कोर्ड दर्ज करने का विकल्प आएगा. आप इसमें रोल नंबर और रोल कोड दर्ज कर दें. 
- अब सामने आपका रिजल्ट होगा.
- आप अपना रिजल्ट चेक कर लें और साथ ही अंकपत्र की कॉपी डाउनलोड कर लें.

बता दें कि झारखंड बोर्ड एग्जाम में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को अंकों के हिसाब से ग्रेड मिला है. 80% अंक हासिल करने वाले को A+, 60 से 80% तक अंक प्राप्त करने वालों को A, 45 से 60% अंक प्राप्त करने वाले को B, 33 से 45% अंक हासिल करने वालों को C और 33% से भी कम अंक हासिल करने वालों को D ग्रेड दिया गया है.

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