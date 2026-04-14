झारखंड बोर्ड ने जारी किया 11वीं का रिजल्ट, छात्र अभी चेक करें अपना स्कोरकार्ड

JAC 11th Result 2026 Out: झारखंड अकादमिक परिषद (JAC) 11वीं का रिजल्ट 14 अप्रैल 2026 को जारी कर दिया गया है. जिन छात्रों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

नतीजे औपचारिक रूप से चेयरमैन डॉ. नटवा हंसदाक ने रांची स्थित काउंसिल मुख्यालय में घोषित किए. यह घोषणा सचिव, परीक्षा नियंत्रक और वरिष्ठ सूचना अधिकारी की उपस्थिति में की गई, जो मूल्यांकन और अंक-तालिका बनाने की प्रक्रिया के पूरा होने का प्रतीक है.

पूरे राज्य में कुल प्रदर्शन

परीक्षा के लिए कुल 3,61,683 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 3,58,533 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा देने वाले छात्रों में से 3,55,399 छात्रों को अगले शैक्षणिक स्तर पर प्रमोट कर दिया गया.

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कुल पास प्रतिशत 99.12 प्रतिशत रहा, जो सभी संभागों और जिलों में लगातार अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है. ये आंकड़े पूरे राज्य में उम्मीदवारों की उच्च स्तर की भागीदारी और परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने की स्थिति को इंगित करते हैं.

फरवरी 2026 में झारखंड क्लास 11वीं की परीक्षा में करीब 4 लाख छात्र शामिल हुए थे.

अपना JAC क्लास 11वीं का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर, Results पर क्लिक करें और फिर Results of Class XI Annual Examination 2026 पर क्लिक करें.

अपना रोल कोड और रोल नंबर डालें, और फिर Submit पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें.