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JAC 12th Result 2026: दिहाड़ी मजदूर की बेटी ने रचा इतिहास, आर्ट्स में स्टेट टॉपर बनीं छोटी कुमारी

JAC 12th Result 2026: झारखंड इंटर परीक्षा 2026 में बोकारो की छोटी कुमारी ने आर्ट्स संकाय में स्टेट टॉप कर इतिहास रच दिया। आर्थिक तंगी के बावजूद बिना ट्यूशन 95% अंक हासिल की. अब आगे छोटी कुमारी IAS बनना चाहती हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 06, 2026, 07:17 PM IST

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JAC 12th Result 2026: दिहाड़ी मजदूर की बेटी ने रचा इतिहास, आर्ट्स में स्टेट टॉपर बनीं छोटी कुमारी
JAC 12th Result 2026: दिहाड़ी मजदूर की बेटी ने रचा इतिहास, आर्ट्स में स्टेट टॉपर बनीं छोटी कुमारी

JAC 12th Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) इंटर परीक्षा 2026 में बोकारो जिले की बेटी छोटी कुमारी ने अपनी मेहनत और लगन से इतिहास रच दिया है. कसमार प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली और हरनाद स्कूल की छात्रा छोटी कुमारी ने आर्ट्स संकाय में राज्य में प्रथम स्थान हासिल कर पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्ची लगन और मेहनत से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है. उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा जिला गर्व महसूस कर रहा है.

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छोटी कुमारी का पारिवारिक जीवन संघर्षों से भरा रहा है. उनके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और साथ ही एक राशन दुकान में काम कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं. तीन भाई-बहनों में छोटी कुमारी सबसे छोटी हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करती रहीं.

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बिना किसी कोचिंग या ट्यूशन के छोटी कुमारी ने 478 अंक, यानी 95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. इससे पहले भी उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था. छोटी बताती हैं कि वह रोजाना स्कूल से लौटने के बाद 4 से 5 घंटे तक नियमित पढ़ाई करती थीं. सुविधाओं की कमी जरूर थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने दी.

छोटी कुमारी का सपना भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में जाकर समाज और गरीबों की सेवा करना है. उनके शानदार परिणाम के बाद परिवार में खुशी का माहौल है और माता-पिता की आंखों में गर्व के आंसू हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी उनकी इस उपलब्धि की सराहना करते हुए सम्मानित करने की बात कही है. इस वर्ष के परिणामों में झारखंड की बेटियों ने हर संकाय में अच्छा प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया है कि वे किसी से कम नहीं हैं.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

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