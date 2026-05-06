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JAC 12th Result 2026: झारखंड बोर्ड की 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी, साइंस में धनबाद की रशीदा नाज बनीं टॉपर

JAC 12th Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो गया है. बोर्ड ने वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परिणाम आधिकारिक तौर पर आज (6 मई) को प्रकाशित कर दिए हैं. इस परीक्षा में कुल छात्र 85,104 उपस्थित हुए, जिनमें से 81,144 सफल रहे.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 06, 2026, 03:03 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

JAC 12th Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इंटरमीडिएट साइंस का रिजल्ट डिजि लॉकर पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है और https://results.digilocker.gov.in पर छात्र देख सकेंगे.

छोटी कुमारी बानी आर्ट्स की टॉपर

झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी इंटरमीडिएट के रिजल्ट में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है. बोकारो की छोटी कुमारी 478 नंबर के साथ आर्ट्स की टॉपर बनी है, जबकि दुमका के अंकित कुमार सेकंड और सदमा रांची की अंशु कुमारी आर्ट में थर्ड टॉपर बनी है.

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कॉमर्स में रांची की छात्रा ने किया टॉप

कॉमर्स में रांची के छात्र-छात्राओं का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला, जब 478 मार्क्स के साथ श्वेता प्रसाद साइंस में टॉप की है. श्वेता प्रसाद धुर्वा स्थित योगदान सत्संग इंटरमीडिएट महाविद्यालय की छात्रा है. बाल कृष्णा हाई स्कूल के कृष कुमार बरनवाल सेकंड टॉपर और संत जेवियर गर्ल्स इंटर कॉलेज चाईबासा की छात्रा प्रियांशी खत्री थर्ड टॉपर बनी है.

साइंस में धनबाद की छात्रा ने लहराया परचम

साइंस स्ट्रीम में धनबाद की रशीदा नाज ने पहला स्थान हासिल किया है. वह डीएवी +2 हाई स्कूल की छात्रा हैं. उन्होंने 489 अंक लाकर राजभर में टॉप किया है. वहीं 483 अंक के साथ पाटन के रहने वाले फैजान आलम साइंस के सेकंड टॉपर बने हैं. आकांक्षा कुमारी सिमरिया और सना आफरीन सतबरवा ने संयुक्त रूप से तीसरे स्थान हासिल किया है. दोनों छात्राओं को 481 अंक मिले हैं.

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