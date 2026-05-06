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JAC 12th Result 2026: खत्म होने वाला है लाखों छात्रों का इंतजार, जल्द जारी होगा 12वीं का रिजल्ट

jharkhand Board 12th Result 2026:झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) 12वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने कॉपियों की जांच पूरी कर ली है और कभी भी इंटर का परिणाम जारी किया जा सकता है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट jac.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

Written By  Rupak Mishra|Last Updated: May 06, 2026, 02:49 PM IST

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JAC 12th Result 2026: खत्म होने वाला है लाखों छात्रों का इंतजार, जल्द जारी होगा 12वीं का रिजल्ट
JAC 12th Result 2026: खत्म होने वाला है लाखों छात्रों का इंतजार, जल्द जारी होगा 12वीं का रिजल्ट

jharkhand Board 12th Result 2026: झारखंड में 12वीं के परीक्षा देने वाले छात्रों की इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है. झारखंड एकेडमिक काउंसिल कभी भी इंटर का रिजल्ट जारी कर सकता है. रिपोर्ट के अनुसार रिजल्ट जारी करने को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने कॉपियों की जांच पूरी कर ली है और रिजल्ट जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है. 12वीं की परीक्षा दिए लाखों छात्र और उनके अभिभावक परिणाम का इंतजार बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं. बता दें कि इस बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय का रिजल्ट एक साथ जारी करेगी. रिजल्ट आने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट jac.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे.

इंटर का रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से जारी होने की पूरी संभावना है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने रोल कोड और रोल नंबर की मदद से आधिकारिक वेबसाइट jac.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. झारखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं इस साल 3 फरवरी से 23 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. यह परीक्षाएं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए हुई थीं. इस बार झारखंड में 12वीं की परीक्षा में करीब 3.23 लाख छात्र कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय में शामिल हुए थे, अब अपने परिक्षा परिणाम को लेकर इंतजार कर रहे हैं.

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झारखंड एकेडमिक काउंसिल अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी कर देता है. लेकिन अभी बोर्ड ने कोई आधिकारिक डेट जारी नहीं किया है. संभावना है कि जैक बहुत जल्द परिणाम जारी कर देगा. आपको बता दें कि पिछले महीने में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक का परिणाम जारी किया था और बीते 17 अप्रैल को 9वीं का रिजल्ट जारी कर दिया था.

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