JAC Intermediate Result में बेटियों का जलवा, टॉप-10 में 7 लड़कियां शामिल, छोटी कुमारी और रसीदा बनीं टॉपर

झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष नटवा हांसदा ने नतीजों की घोषणा करते हुए एक बहुत अच्छी बात बताई. उन्होंने कहा कि इस साल रिजल्ट पिछले साल की तुलना में पूरे एक महीने पहले जारी किया गया है. पिछले साल यह रिजल्ट 6 जून को आया था, लेकिन इस बार 6 मई को ही नतीजे आ गए हैं. इससे बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिल पाएगा. इस बार आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों विषयों का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया है.

इस बार के नतीजों में झारखंड की बेटियों ने कमाल कर दिया है. जैक सचिव ने जानकारी दी कि टॉप 10 की सूची में 7 लड़कियां शामिल हैं. लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है. अगर हम आर्ट्स की बात करें, तो बोकारो की छोटी कुमारी ने 478 अंक लाकर पूरे राज्य में टॉप किया है. वहीं साइंस में धनबाद की रसीदा नाज ने 489 अंक हासिल कर पहला स्थान पाया है. यह दिखाता है कि राज्य की बेटियां पढ़ाई में कितनी मेहनत कर रही हैं.

आर्ट्स (Arts): इस विषय में सबसे शानदार 96.14% बच्चे पास हुए हैं. इसमें 1 लाख 7 हजार से ज्यादा छात्र फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए हैं.

साइंस (Science): साइंस का रिजल्ट 82.9% रहा. इसमें 66% छात्रों ने प्रथम श्रेणी हासिल की है.

कॉमर्स (Commerce): कॉमर्स में कुल 93.37% छात्र सफल हुए हैं. इसमें 12 हजार से ज्यादा छात्र फर्स्ट डिवीजन में आए हैं.

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जैक सचिव ने उन बच्चों को भी हिम्मत दी है जिनका रिजल्ट उनकी उम्मीद से थोड़ा कम रहा है. उन्होंने बताया कि ऐसे छात्रों के लिए 'इंप्रूवमेंट एग्जाम' की व्यवस्था होती है. वे छात्र फिर से परीक्षा देकर अपने नंबर बढ़ा सकते हैं और और भी बेहतर कर सकते हैं. कुल मिलाकर, पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रथम श्रेणी में पास होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है, जिससे पूरे राज्य में खुशी का माहौल है.