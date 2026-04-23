Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3190023
Zee Bihar JharkhandJharkhand

JAC Matric Result 2026: बिना किसी सूचना के आया मैट्रिक का रिजल्ट, अचानक मिली खुशखबरी से झूम उठे छात्र

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने मैट्रिक 2026 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें कुल 95.27% छात्र सफल रहे. इस वर्ष चार छात्रों प्रियांशु कुमारी, शिवांगी कुमारी, प्रेम कुमार साहू और सन्नी कुमार वर्मा ने 99.60% अंकों के साथ राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है. परिणामों के अचानक जारी होने के बावजूद छात्रों में भारी उत्साह देखा जा रहा है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 23, 2026, 04:39 PM IST

Trending Photos

झारखंड मैट्रिक रिजल्ट
झारखंड मैट्रिक रिजल्ट

रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने आज अचानक मैट्रिक यानी 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर सबको चौंका दिया. इस साल के नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं, जिसमें राज्य के कुल 95.27% छात्र-छात्राओं ने सफलता हासिल की है. जैसे ही रिजल्ट का लिंक एक्टिव हुआ, छात्रों और अभिभावकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई. इस वर्ष की सबसे खास बात यह रही कि किसी एक जिले या छात्र का एकाधिकार नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश से चार-चार छात्र-छात्राओं ने स्टेट टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है. स्कूलों और घरों में जश्न का माहौल है और सफल छात्र एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं.

मैट्रिक के परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों के बीच कोई पूर्व सूचना नहीं थी, इसलिए जैसे ही परिणाम जारी हुए, सोशल मीडिया और स्कूलों में हलचल तेज हो गई. इस बार की मेरिट लिस्ट में कांटे की टक्कर देखने को मिली है. राज्य के 4 छात्रों ने 99.60% अंक हासिल कर पहला स्थान साझा किया है. स्टेट टॉपर्स की सूची में सेंट अलोयसियस हाई स्कूल, रांची के छात्र सन्नी कुमार वर्मा, इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल, हजारीबाग की प्रियांशु कुमारी, एसएस हाई स्कूल, सिमडेगा की शिवांगी कुमारी और प्रेमचंद हाई स्कूल मेसरा के प्रेम कुमार साहू शामिल हैं. इन चारों ने अपनी कड़ी मेहनत से न केवल अपने स्कूल बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है.

ये भी पढ़ें- Jharkhand Board Toppers List: चार छात्रों ने किया टॉप, बेटियों ने फिर लहराया परचम

Add Zee News as a Preferred Source

मेरिट लिस्ट में दूसरे और तीसरे स्थान पर भी कई छात्रों ने अपना कब्जा जमाया है. 99.20% अंकों के साथ चार छात्रों ने सेकंड टॉपर बनने का गौरव पाया. इनमें सेंट पैट्रिक हाई स्कूल, गुमला के दो छात्र दिव्यांशु और खिलेश शामिल हैं, वहीं हजारीबाग के इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल की दो छात्राओं ने भी इसी रैंक पर अपनी जगह बनाई है. तीसरे स्थान की बात करें तो 98.80% अंकों के साथ चार और छात्र थर्ड टॉपर रहे. इनमें सेंट जॉन हाई स्कूल नवाटांड़ के महताब अंसारी, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ओरमांझी के प्रीत राज, और इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल हजारीबाग की अमीषा कुमारी व दीप्ति रानी के नाम शामिल हैं. हजारीबाग का स्कूल अपनी छात्राओं के शानदार प्रदर्शन के कारण चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

इनपुट- कामरान जलीली

TAGS

jac matric Result