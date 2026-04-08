पाकुड़ के हरटाकी टाल्ला में गूंजा 'जय मां काली', 150 साल पुरानी परंपरा के साथ संपन्न हुई विशेष पूजा

Pakur News: पाकुड़ शहर के अंतर्गत बड़ी अलीगंज के हरटाकी टाल्ला में स्थित 'मां काली ग्राम रक्षा मंदिर' में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ विशेष प्रार्थनाएं और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए. इस स्थल पर लगभग 150 वर्षों से पूजा-अर्चना की परंपरा चली आ रही है. इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय भक्तों ने देवी की आराधना करते हुए अपने परिवारों की सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की. इसके बाद पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुरूप बलि देने की परंपरा को भी निभाया गया, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है.

यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं, संस्कृति और आस्था के एक जीवंत उत्सव के रूप में सामने आया. ऐसा माना जाता है कि देवी मां के मंदिर में पूरी श्रद्धा से मांगी गई कोई भी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है. अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर भक्त यहां बलि चढ़ाते हैं. इसी परंपरा का पालन करते हुए, मुख्य पूजा समारोह के दौरान लगभग 60 बकरियों की बलि दी गई. इस एक दिवसीय अनुष्ठान के दौरान, मंदिर परिसर और उसके आस-पास का क्षेत्र एक मेले के उत्सवपूर्ण माहौल में रंग गया, जिसका स्थानीय बच्चों और महिलाओं ने खूब आनंद लिया.

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मंदिर के पुरोहित लाल कुमार राय ने बताया कि इस स्थान से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है. यहां पिछले लगभग 150 वर्षों से नियमित रूप से पूजा होती आ रही है. प्रत्येक वर्ष चैत महीने में विधि-विधान से विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया जाता है, जिसके बाद परंपरागत रूप से बलि भी दी जाती है. इस धार्मिक आयोजन में दूर-दराज क्षेत्रों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जिससे मंदिर परिसर में आस्था और भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिलता है.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक