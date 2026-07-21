/झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले जयराम महतो

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए छात्रों की मांगों को जायज़ करार दिया. जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने कहा कि जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है और लोकतांत्रिक भारत में छात्रों की आवाज़ को लाठी के दम पर दबाना गलत है. जयराम महतो ने कहा कि छात्रों की मांग सिर्फ निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की है. अगर जांच में विभाग दोषी पाया जाता है तो संबंधित विभागीय मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए.