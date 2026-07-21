/झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले जयराम महतो

राज्य चुनें
झारखंड में 14वीं जेपीएससी (झारखंड लोक सेवा आयोग) प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर कमीशन कटघरे में है. जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने अब इस पूरे मामले में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं. जयराम महतो ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग करते हुए कहा कि यदि सरकार ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर उठ रहे सवाल अब लोकभवन तक पहुंच गए हैं. जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और जेपीएससी परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं का आरोप लगाया. जयराम महतो ने कहा कि जो कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड है, आखिर वही कंपनी झारखंड में परीक्षा कैसे आयोजित कर रही है. उन्होंने दावा किया कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी दी गई है. उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लेने का भरोसा दिया है.
जयराम महतो ने राज्यपाल से मुख्य परीक्षा को तत्काल स्थगित करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने भी शिकायतों को गंभीरता से सुना और निष्पक्ष जांच की जरूरत पर सहमति जताई. जयराम महतो ने कहा कि यदि दो दिनों के भीतर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए छात्रों की मांगों को जायज़ करार दिया. जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने कहा कि जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है और लोकतांत्रिक भारत में छात्रों की आवाज़ को लाठी के दम पर दबाना गलत है. जयराम महतो ने कहा कि छात्रों की मांग सिर्फ निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की है. अगर जांच में विभाग दोषी पाया जाता है तो संबंधित विभागीय मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए.