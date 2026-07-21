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झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले जयराम महतो

झारखंड लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा में अनियमितता का आरोप अपने आप में गंभीर मामला है. अगर जयराम महतो या फिर कोई और कोई आरोप लगाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए.

Written ByKAMRAN JALILI
Published: Jul 21, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:30 PM IST
झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले जयराम महतो
Image Credit: जयराम कुमार महतो, जेएलकेएम विधायक (File Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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