'फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा' जयराम महतो का पुलिस एसोसिएशन पर पलटवार

पत्र में 21 अगस्त को बरवाअड्डा थाना परिसर में हुई घटना का जिक्र करते हुए जयराम महतो ने दावा किया कि वे गणेश दास नामक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कथित रूप से मारपीट किए जाने की सूचना मिलने पर थाना पहुंचे थे. उनके अनुसार, उन्होंने थाना प्रभारी से केवल इतना कहा था कि यदि व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन हिरासत में मारपीट क्यों की गई, इसकी जानकारी दी जाए. विधायक ने दावा किया कि उन्होंने न तो आरोपी को छोड़ने के लिए कहा और न ही किसी कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि थाना परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे, इसलिए उपलब्ध साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.