'फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा' जयराम महतो का पुलिस एसोसिएशन पर पलटवार

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Jayram Mahato: धनबाद जिले के बरवाअड्डा थाना परिसर में हुए विवाद और डुमरी विधायक जयराम महतो के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग किए जाने के बाद अब विधायक जयराम महतो ने कड़ा पलटवार किया है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने दो टूक कहा कि वे फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे. उन्होंने पुलिस एसोसिएशन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ भी आवाज उठाते रहेंगे. डीसी, एसपी समेत अन्य अधिकारियों को लेकर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि वे किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं.
दरअसल, बरवाअड्डा थाना परिसर में कथित मारपीट, गाली-गलौज और हाजत में बंद एक आरोपी को जबरन छुड़ाने के आरोप में विधायक जयराम महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसके बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने बरवाअड्डा थाना प्रभारी के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की थी. हालांकि, जयराम महतो ने साफ कर दिया कि वह माफी नहीं मांगेंगे. उनका कहना है कि यदि अपनी बात रखने और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ी, तो वे इसके लिए भी तैयार हैं.
इसी विवाद के बीच विधायक जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को एक लंबा पत्र भी लिखा है. पत्र में उन्होंने कहा है कि वे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं और सदन के प्रत्येक सदस्य की गरिमा, प्रतिष्ठा और अधिकारों की रक्षा करना विधानसभा अध्यक्ष का संवैधानिक दायित्व है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे खुद को कानून से ऊपर नहीं मानते और न ही किसी विशेष संरक्षण की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि यदि कोई गंभीर अपराध हुआ है और उसके पर्याप्त साक्ष्य हैं, तो कानून को निष्पक्ष तरीके से अपना काम करना चाहिए. हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के खिलाफ पर्याप्त तथ्यों और प्राथमिक जांच के बिना केवल आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए.
पत्र में 21 अगस्त को बरवाअड्डा थाना परिसर में हुई घटना का जिक्र करते हुए जयराम महतो ने दावा किया कि वे गणेश दास नामक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कथित रूप से मारपीट किए जाने की सूचना मिलने पर थाना पहुंचे थे. उनके अनुसार, उन्होंने थाना प्रभारी से केवल इतना कहा था कि यदि व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन हिरासत में मारपीट क्यों की गई, इसकी जानकारी दी जाए. विधायक ने दावा किया कि उन्होंने न तो आरोपी को छोड़ने के लिए कहा और न ही किसी कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि थाना परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे, इसलिए उपलब्ध साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
जयराम महतो ने अपने खिलाफ पूर्व में दर्ज मामलों का भी उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि कई मामलों में पर्याप्त सत्यापन और तथ्यों की समुचित जांच के बिना कार्रवाई की गई. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मामले में हस्तक्षेप करते हुए निष्पक्ष और साक्ष्य-आधारित कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की है. अब उनके 'फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा' वाले बयान के बाद विवाद और गहराता नजर आ रहा है. एक ओर पुलिस एसोसिएशन माफी की मांग पर कायम है, वहीं दूसरी ओर जयराम महतो ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है. ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर और गरमा सकता है.