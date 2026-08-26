Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा जयराम महतो का पुलिस एसोसिएशन पर पलटवार

'फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा' जयराम महतो का पुलिस एसोसिएशन पर पलटवार

Jayram Mahato: धनबाद के बरवाअड्डा थाना विवाद को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने पुलिस एसोसिएशन की माफी की मांग पर कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि वे फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 26, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:25 PM IST
'फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा' जयराम महतो का पुलिस एसोसिएशन पर पलटवार
Image Credit: जयराम महतो, डुमरी विधायक

About the Author

Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नेपाल में बाढ़ के बाद मुजफ्फरपुर में अलर्ट, DM और SP ने तटबंधों का किया निरीक्षण
2
3
4
5