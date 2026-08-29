/खूंटी के जम्हार में झाड़ियों और जहरीले जीवों का डेरा बना तहसील परिसर, भवन में बंद पड़ा है ताला

खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत जम्हार गांव में लाखों रुपए से निर्मित तहसील कचहरी वर्षों से बंद पड़ा है. 2022 ई में बना तहसील कचहरी भवन अब बेकार पड़ा है. जिसके कारण परिसर में झाड़ी भर‌ गया है और जंगलों में तब्दील हो गया है, जहां सांप बिच्छू का अड्डा बन गया है. ग्रामीण बताते हैं कि जिस उद्देश्य से यह तहसील कचहरी बना था, उसका कोई उपयोग नहीं होता है. यहां कोई आता जाता तक नहीं है. जिसके कारण लोगों को तहसील कचहरी का काम से कर्रा प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है. इस कारण लोगों को परेशानी होती है और दूसरा इस भवन का नहीं खुलना या प्रतीत होता है कि केवल ठेकेदारों को कमाने के लिए ही यहां तहसील कचहरी बनाया गया हो. इस प्रकार का सहल कचहरी का निर्माण कर उपयोग नहीं होना फंड का दुरुपयोग होना साबित हो रहा है.