/खूंटी के जम्हार में झाड़ियों और जहरीले जीवों का डेरा बना तहसील परिसर, भवन में बंद पड़ा है ताला

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खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत जम्हार गांव में लाखों रुपए से निर्मित तहसील कचहरी वर्षों से बंद पड़ा है. 2022 ई में बना तहसील कचहरी भवन अब बेकार पड़ा है. जिसके कारण परिसर में झाड़ी भर गया है और जंगलों में तब्दील हो गया है, जहां सांप बिच्छू का अड्डा बन गया है. ग्रामीण बताते हैं कि जिस उद्देश्य से यह तहसील कचहरी बना था, उसका कोई उपयोग नहीं होता है. यहां कोई आता जाता तक नहीं है. जिसके कारण लोगों को तहसील कचहरी का काम से कर्रा प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है. इस कारण लोगों को परेशानी होती है और दूसरा इस भवन का नहीं खुलना या प्रतीत होता है कि केवल ठेकेदारों को कमाने के लिए ही यहां तहसील कचहरी बनाया गया हो. इस प्रकार का सहल कचहरी का निर्माण कर उपयोग नहीं होना फंड का दुरुपयोग होना साबित हो रहा है.
शुरुआती दौर में एक-दो दिन खुला
स्थानीय ग्रामीण मार्शल कण्डुलना ने बताया कि यह 2023 के आसपास बना था और शुरुआती दौर में एक-दो दिन खुला और फिर उसके पश्चात से बंद पड़ा है. अगर यह तहसील कचहरी खुलता और भवन का उपयोग होता तो लोगों को भी लाभ मिलता.
सांप बिच्छुओं का अड्डा बन गया तहसील परिसार
खैरा होरो ने बताया कि भवन का उपयोग नहीं होने से यह जंगलों में तब्दील हो गया है और सांप बिच्छुओं का अड्डा बन गया है. इस काम के लिए लोगों को 13 किलोमीटर दूर कर रहा जाना पड़ता है.
तहसील कचहरी में काफी वर्षों से बंद पड़ा है ताला
ग्रामीण बितना तोपनो ने बताया कि तहसील कचहरी में काफी वर्षों से ताला बंद पड़ा है. अगर यह खुलता तो हम लोगों को परेशानी नहीं होती अधिक पैसा खर्च नहीं होता है. यही काम हो रहा होता, दूर नहीं जाना होता. हालांकि, वह भी एक दिन में काम नहीं होता है. इससे समय और पैसा दोनों का क्षति हो रहा है. इस भवन को खुलना चाहिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा.
रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार