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खूंटी के जम्हार में झाड़ियों और जहरीले जीवों का डेरा बना तहसील परिसर, भवन में बंद पड़ा है ताला

Jamhar Tehsil Court: खूंटी के जम्हार में तहसील परिसर कचहरी झाड़ियों और जहरीले जीवों का डेरा बन गया है. इतना ही नहीं यहां के भवन में ताला बंद कर दिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 29, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:40 AM IST
खूंटी के जम्हार में झाड़ियों और जहरीले जीवों का डेरा बना तहसील परिसर, भवन में बंद पड़ा है ताला
Image Credit: खूंटी में जम्हार तहसील कोर्ट की बिल्डिंग पर ताला लगा (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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