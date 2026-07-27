/जमशेदपुर: 7.8 किलो गांजा के साथ सप्लायर समेत दो गिरफ्तार, पुलिस ने किया बड़े नेटवर्क का खुलासा

पुलिस के अनुसार, 25 जुलाई की शाम SSP को गुप्त सूचना मिली थी कि एमजीएम थाना क्षेत्र के सिमुलडांगा स्थित NH-33 किनारे काली मंदिर के पास एक गुमटी में अवैध रूप से गांजा छिपाकर रखा गया है और वहां से छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बिक्री की जा रही है. सूचना के सत्यापन के बाद ग्रामीण SP के निर्देशन में पटमदा के पुलिस उपाधीक्षक दयानंद कुमार तथा MGM थाना प्रभारी सचिन कुमार दास के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई. छापेमारी के दौरान पुलिस ने रौशन कुमार को हिरासत में लिया. उसके पास से 130 ग्राम गांजा, गांजा से भरी 60 रोल (सिगरेट के आकार की), पैकिंग सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन और बिक्री से प्राप्त 3,060 रुपये बरामद किए गए.