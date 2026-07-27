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जमशेदपुर: 7.8 किलो गांजा के साथ सप्लायर समेत दो गिरफ्तार, पुलिस ने किया बड़े नेटवर्क का खुलासा

Jharkhand Crime News: जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सप्लायर समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने करीब 7.8 किलो गांजा, नकदी, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन और पैकिंग सामग्री बरामद की है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 27, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:06 AM IST
जमशेदपुर: 7.8 किलो गांजा के साथ सप्लायर समेत दो गिरफ्तार, पुलिस ने किया बड़े नेटवर्क का खुलासा
Image Credit: 7.8 किलो गांजा के साथ सप्लायर समेत दो गिरफ्तार, पुलिस ने किया बड़े नेटवर्क का खुलासा

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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