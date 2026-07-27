/जमशेदपुर: 7.8 किलो गांजा के साथ सप्लायर समेत दो गिरफ्तार, पुलिस ने किया बड़े नेटवर्क का खुलासा

राज्य चुनें
Jharkhand Crime News: जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सप्लायर समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों के कब्जे से करीब 7 किलो 800 ग्राम गांजा, गांजा बिक्री से प्राप्त 8,900 रुपये नकद, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन और गांजा की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की है. पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय अवैध गांजा कारोबार के एक नेटवर्क का खुलासा हुआ है.
पुलिस के अनुसार, 25 जुलाई की शाम SSP को गुप्त सूचना मिली थी कि एमजीएम थाना क्षेत्र के सिमुलडांगा स्थित NH-33 किनारे काली मंदिर के पास एक गुमटी में अवैध रूप से गांजा छिपाकर रखा गया है और वहां से छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बिक्री की जा रही है. सूचना के सत्यापन के बाद ग्रामीण SP के निर्देशन में पटमदा के पुलिस उपाधीक्षक दयानंद कुमार तथा MGM थाना प्रभारी सचिन कुमार दास के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई. छापेमारी के दौरान पुलिस ने रौशन कुमार को हिरासत में लिया. उसके पास से 130 ग्राम गांजा, गांजा से भरी 60 रोल (सिगरेट के आकार की), पैकिंग सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन और बिक्री से प्राप्त 3,060 रुपये बरामद किए गए.
पूछताछ में रौशन कुमार ने पुलिस को बताया कि वह बोड़ाम थाना क्षेत्र के जोबा गांव निवासी शंभू महतो उर्फ साधु से सप्ताह में दो से तीन बार मोटरसाइकिल के जरिए गांजा लाकर बेचता था. आरोपी की निशानदेही पर 26 जुलाई को पुलिस ने जोबा गांव स्थित शंभू महतो के घर पर छापेमारी की. वहां से अलग-अलग प्लास्टिक पैकेटों में रखा करीब 7 किलो 800 ग्राम गांजा और गांजा के बीज, 5,840 रुपये नकद, मोबाइल फोन तथा पैकिंग सामग्री बरामद की गई. पुलिस के अनुसार, शंभू महतो बड़े पैमाने पर गांजा की सप्लाई करता था.
इस मामले में एमजीएम थाना कांड संख्या 84/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय रौशन कुमार, निवासी शंकोसाई रोड नंबर-5, एकता नगर, ओलीडीह थाना क्षेत्र, जमशेदपुर और 62 वर्षीय शंभू महतो उर्फ साधु, निवासी जोबा, थाना बोड़ाम, पूर्वी सिंहभूम के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, रौशन कुमार पहले भी NDPS एक्ट के एक मामले में जेल जा चुका है. फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और गांजा तस्करी के स्रोत की गहन जांच कर रही है.
रिपोर्ट: रंजीत कुमार ओझा