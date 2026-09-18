/जमशेदपुर में बच्चों से भरी स्कूल वैन डिवाइडर से टकराई, 17 घायल, चालक समेत 2 की हालत गंभीर

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Jamshedpur News: जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र अंतर्गत टेल्को स्टेडियम-भुवनेश्वरी मंदिर रोड पर शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. N-111 के समीप चिन्मया विद्यालय के बच्चों को लेकर जा रही टाटा विंगर स्कूल वैन अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई. हादसे में वैन में सवार 15 से 17 बच्चे घायल हो गए, जबकि चालक समेत दो बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
डिवाइडर से टकराई वैन
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कूल वैन स्टेडियम की ओर से चिन्मया विद्यालय के बच्चों को छोड़ने जा रही थी. इसी दौरान अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे डिवाइडर पर चढ़ गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसका चैंबर तक फट गया. दुर्घटना के समय जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग घबरा गए. हादसे के बाद बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के फ्लैटों और घरों से लोग तुरंत बाहर निकल आए. स्थानीय लोगों ने वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला और घायलों को तत्काल इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया.
कार को बचाने के दौरान चालक का ध्यान भटका
मौके पर मौजूद एक स्थानीय निवासी ने बताया कि दुर्घटना संभवतः एक कार को बचाने के प्रयास में हुई. उनके अनुसार, चिन्मया स्कूल की दिशा से आ रही एक कार अचानक स्कूल वैन के बेहद करीब आ गई और उसे सटते हुए आगे निकल गई. कार चालक की गतिविधि पर नजर रखने और पीछे मुड़कर देखने के दौरान वैन चालक का ध्यान वाहन से हट गया, जिसके बाद वैन सीधे डिवाइडर से जा टकराई.
पुलिस ने शुरू की जांच
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. दुर्घटनाग्रस्त वैन को सड़क से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. इस हादसे ने एक बार फिर स्कूली बच्चों की सुरक्षा और सड़क पर सावधानी बरतने की जरूरत को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
रिपोर्ट: रंजीत कुमार ओझा