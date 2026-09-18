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जमशेदपुर में बच्चों से भरी स्कूल वैन डिवाइडर से टकराई, 17 घायल, चालक समेत 2 की हालत गंभीर

Jamshedpur News: जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में स्कूल बच्चों को लेकर जा रही टाटा विंगर वैन डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में 15 से 17 बच्चे घायल हुए हैं, जबकि चालक समेत दो बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 18, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:48 PM IST
जमशेदपुर में बच्चों से भरी स्कूल वैन डिवाइडर से टकराई, 17 घायल, चालक समेत 2 की हालत गंभीर
Image Credit: जमशेदपुर में बच्चों से भरी स्कूल वैन डिवाइडर से टकराई, 17 घायल (ZEE MEDIA)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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