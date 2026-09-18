/जमशेदपुर में बच्चों से भरी स्कूल वैन डिवाइडर से टकराई, 17 घायल, चालक समेत 2 की हालत गंभीर

डिवाइडर से टकराई वैन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कूल वैन स्टेडियम की ओर से चिन्मया विद्यालय के बच्चों को छोड़ने जा रही थी. इसी दौरान अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे डिवाइडर पर चढ़ गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसका चैंबर तक फट गया. दुर्घटना के समय जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग घबरा गए. हादसे के बाद बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के फ्लैटों और घरों से लोग तुरंत बाहर निकल आए. स्थानीय लोगों ने वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला और घायलों को तत्काल इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया.