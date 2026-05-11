जमशेदपुर में खूनी तांडव: टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मी ने पत्नी, बेटे और गर्भवती बेटी को उतारा मौत के घाट, सिदगोड़ा में हड़कंप

Jamshedpur Triple Murder: जमशेदपुर में टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मचारी का खून तांडव देखने को मिला. रिटायर्ड कर्मचारी ने अपनी पत्नी, बेटे और गर्भवती बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने धारदार हथियार से अपने परिवार पर हमला किया. घटना सिदगोड़ा थाना क्षेत्र की है. तीनों पीड़ितों के शव एग्रीको रोड नंबर 2 पर स्थित क्वार्टर नंबर L5-13 में मिले. घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया है.

घटना की जानकारी मिलते ही सिदगोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है. इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. आखिर रिटायर्ड कर्मचारी ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, ये किसी को नहीं पता. पुलिस शव को कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है. क्वार्टर के भीतर किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जानकारी के अनुसार, टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मी रविंद्र सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया है. उन्होंने अपनी पत्नी सरिता सिंह (55), बेटी सुप्रिया सिंह (31) और पुत्र अभिषेक कुमार की जान ले ली.

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पुलिस के अनुसार, सुबह 4 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो खून कमरे में बह ही रहा था. आरोपी भी क्वार्टर में ही मौजूद था. बेटी शादीशुदा थी और 3 माह की गर्भवती भी थी. पुलिस आरोपी से घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. क्षेत्र की विधायक पूर्णिमा दास साहू भी मौके पर पहुंची और घटना की कड़े शब्दों में निंदा की. घटना की जानकारी के बाद एएसपी सिटी मौके पर पहुंच कर पूरी तरह मामले की छानबीन मे जुट गए हैं. उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा.