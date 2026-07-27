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जमशेदपुर: सड़क ना होने के कारण इलाज के लिए खटिया पर लादकर गए ग्राम प्रधान, जांच करने पहुंचे SDO आधे रास्ते से लौटे, अब निर्माण कार्य शुरू

Jamshedpur News: जमशेदपुर के डुमरिया प्रखंड में सड़क नहीं होने से ग्रामीण बीमार ग्राम प्रधान को 4 किमी तक खटिया पर लादकर अस्पताल ले गए. तस्वीर सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 27, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:12 PM IST
जमशेदपुर: सड़क ना होने के कारण इलाज के लिए खटिया पर लादकर गए ग्राम प्रधान, जांच करने पहुंचे SDO आधे रास्ते से लौटे, अब निर्माण कार्य शुरू
Image Credit: सड़क ना होने के कारण इलाज के लिए खटिया पर लादकर गए ग्राम प्रधान

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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