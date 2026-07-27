/जमशेदपुर: सड़क ना होने के कारण इलाज के लिए खटिया पर लादकर गए ग्राम प्रधान, जांच करने पहुंचे SDO आधे रास्ते से लौटे, अब निर्माण कार्य शुरू

चिटामाटी टोला के प्रधान जंगल हेंब्रम की तबीयत खराब होने पर ग्रामीणों ने कई बार 108 पर कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें खटिया पर लादा और करीब 4 किलोमीटर तक दुर्गम पहाड़ी व पथरीले रास्ते पैदल तय कर कानीकोचा पहुंचे. वहां से एक निजी गाड़ी की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया. ग्रामीणों का कहना है कि इश टोला तक सड़क नहीं होने के कारण किसी भी बीमार व्यक्ति को खटिया पर लादकर अस्पताल पहुंचना पड़ता है. समय पर एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध नहीं होती.