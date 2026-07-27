/जमशेदपुर: सड़क ना होने के कारण इलाज के लिए खटिया पर लादकर गए ग्राम प्रधान, जांच करने पहुंचे SDO आधे रास्ते से लौटे, अब निर्माण कार्य शुरू

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Jamshedpur News: जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है. पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के जादूगोड़ा गांव स्थित चिटामाटी टोला के प्रधान जंगल हेंब्रम ती तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों को उन्हें खटिया पर लादकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा. यह तस्वीर सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और कई अधिकारी ग्रामीणों की समस्या जानने के लिए चिटामाटी टोला जाने के लिए निकले.
चिटामाटी टोला के प्रधान जंगल हेंब्रम की तबीयत खराब होने पर ग्रामीणों ने कई बार 108 पर कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें खटिया पर लादा और करीब 4 किलोमीटर तक दुर्गम पहाड़ी व पथरीले रास्ते पैदल तय कर कानीकोचा पहुंचे. वहां से एक निजी गाड़ी की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया. ग्रामीणों का कहना है कि इश टोला तक सड़क नहीं होने के कारण किसी भी बीमार व्यक्ति को खटिया पर लादकर अस्पताल पहुंचना पड़ता है. समय पर एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध नहीं होती.
खटिया पर ग्राम प्रधान को अस्पताल ले जाने की तस्वीर सामने आने के बाद घाटशिला के SDO अमिताभ भगत, डुमरिया के BDO निलेश मुर्मू, CO पवन कुमार समेत अन्य अधिकारी ग्रामीणों की समस्या जानने के लिए पैदल ही टोला की ओर रवाना हुए. अधिकारियों ने पहाड़ी रास्ते पर चढ़ाई शुरू की, लेकिन दुर्गम रास्ता और ऊंची चढ़ाई के कारण वे बीच रास्ते में ही रुक गए.
इसके बाद SDO ने संबंधित जूनियर इंजीनियर (JE) को चिटामाटी टोला तक सड़क प्रक्रिया शुरु करने का निर्देश दिया. अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही टोला तक सड़क बनाई जाएगी. सड़क निर्माण के लिए मापी का काम भी शुरू कर दिया गया है. इससे ग्रामीणों में उम्मीद जगा है कि अब टोला तक जाने के लिए सड़क बन जाएगी.
रिपोर्ट: रंजीत कुमार ओझा