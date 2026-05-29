Jamtara News: चितरंजन स्टेशन पर बाघ एक्सप्रेस से ₹40 लाख लावारिस नकदी बरामद, नोटों की गड्डियां देख आरपीएफ हैरान!

Jamtara News: रेलवे सुरक्षा और सतर्कता के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है. धनबाद रेलवे मंडल के अधिकार क्षेत्र में चितरंजन रेलवे स्टेशन पर बाघ एक्सप्रेस ट्रेन से भारी मात्रा में लावारिस नकदी बरामद की गई है. बरामद नकदी का कुल मूल्य ₹39.99 लाख बताया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 13019, बाघ एक्सप्रेस, गुरुवार, 28 मई की रात को चित्तरंजन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंची. इसी दौरान, चित्तरंजन स्थित रेलवे पुलिस चौकी को ट्रेन के भीतर कुछ संदिग्ध वस्तुएं होने के संबंध में एक गोपनीय सूचना मिली.

सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और संबंधित अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रेन के कोच संख्या B/3 की तलाशी शुरू की. तलाशी के दौरान बर्थ संख्या 06 पर दो काले रंग के प्लास्टिक के बंडल लावारिस हालत में पाए गए. संदेह होने पर जब सुरक्षाकर्मियों ने दोनों बंडलों को खोला तो उसके अंदर भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई. गिनती करने पर 500 रुपये के कुल 7,999 असली नोट पाए गए, जिसकी कुल कीमत 39 लाख 99 हजार रुपये आंकी गई. बरामद राशि की गिनती बैंक पदाधिकारी, रेलवे विभाग के अधिकारियों एवं आरपीएफ कर्मियों की मौजूदगी में कराई गई.

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पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है. वहीं, अब मामले की सूचना आयकर विभाग को दे दी गई है. फिलहाल बरामद राशि को ट्रेजरी में जमा कराने की प्रक्रिया चल रही है. रेलवे प्रशासन के अनुसार तीन दिनों के बाद नियमानुसार उक्त राशि आयकर विभाग को सौंप दी जाएगी. मामले की जांच जारी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम ट्रेन में किसकी थी और इसे कहां ले जाया जा रहा था.

रिपोर्ट: देबाशीष भारती