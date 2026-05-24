Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3227528
Zee Bihar JharkhandJharkhand

जामताड़ा में पुलिस का बड़ा एक्शन: नारायणपुर और करमाटांड़ से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में मोबाइल और सिम कार्ड बरामद

Jamtara Cyber Crime: जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नारायणपुर और करमाटांड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 12:31 PM IST

Trending Photos

जामताड़ा में पुलिस का बड़ा एक्शन: नारायणपुर और करमाटांड़ से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में मोबाइल और सिम कार्ड बरामद
जामताड़ा में पुलिस का बड़ा एक्शन: नारायणपुर और करमाटांड़ से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में मोबाइल और सिम कार्ड बरामद

Jamtara Cyber Crime: झारखंड के जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जामताड़ा पुलिस ने नारायणपुर और करमाटांड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई. पुलिस की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दोनों क्षेत्रों में अभियान चलाया और कई संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकदी भी बरामद की है. पुलिस का मानना है कि इस गिरोह का नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और ये लोग संगठित तरीके से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विष्णु मंडल, सचिन मंडल, सागर नायक, किशोर दास और विश्वजीत दास के रूप में हुई है. इनमें से एक आरोपी पश्चिम बंगाल के आसनसोल का रहने वाला बताया गया है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 15 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 लैपटॉप और 50 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं.

ये भी पढ़ें: पटना में एकतरफा प्यार में खूनी खेल: भाई-बहन पर चाकू से हमला, तमाशबीन बने रहे लोग

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे और क्रेडिट या डेबिट कार्ड बंद होने का डर दिखाकर जानकारी हासिल करते थे. इसके अलावा बिजली बिल भुगतान के नाम पर भी लोगों को झांसे में लेकर साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था.

इस मामले में साइबर थाना जामताड़ा में दो अलग-अलग कांड दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में कुछ के खिलाफ पहले से भी साइबर अपराध के मामले दर्ज हैं. पुलिस लगातार साइबर अपराध के खिलाफ अभियान चला रही है और लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या व्यक्ति के साथ अपनी बैंकिंग और निजी जानकारी साझा न करें.

रिपोर्ट: देवाशीष भारती

TAGS

Jharkhand news