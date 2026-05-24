जामताड़ा में पुलिस का बड़ा एक्शन: नारायणपुर और करमाटांड़ से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में मोबाइल और सिम कार्ड बरामद

Jamtara Cyber Crime: झारखंड के जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जामताड़ा पुलिस ने नारायणपुर और करमाटांड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई. पुलिस की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दोनों क्षेत्रों में अभियान चलाया और कई संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकदी भी बरामद की है. पुलिस का मानना है कि इस गिरोह का नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और ये लोग संगठित तरीके से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विष्णु मंडल, सचिन मंडल, सागर नायक, किशोर दास और विश्वजीत दास के रूप में हुई है. इनमें से एक आरोपी पश्चिम बंगाल के आसनसोल का रहने वाला बताया गया है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 15 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 लैपटॉप और 50 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं.

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पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे और क्रेडिट या डेबिट कार्ड बंद होने का डर दिखाकर जानकारी हासिल करते थे. इसके अलावा बिजली बिल भुगतान के नाम पर भी लोगों को झांसे में लेकर साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था.

इस मामले में साइबर थाना जामताड़ा में दो अलग-अलग कांड दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में कुछ के खिलाफ पहले से भी साइबर अपराध के मामले दर्ज हैं. पुलिस लगातार साइबर अपराध के खिलाफ अभियान चला रही है और लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या व्यक्ति के साथ अपनी बैंकिंग और निजी जानकारी साझा न करें.

रिपोर्ट: देवाशीष भारती