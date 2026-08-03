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जामताड़ा एनकाउंटर: देर रात पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ढेर, जेल शिफ्टिंग के दौरान की थी भागने की कोशिश

रविवार (2 अगस्त) की देर रात पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा मारा गया. यह घटना जामताड़ा थाना क्षेत्र के दक्षिण बहाल इलाके में हुई. घटना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 03, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:23 AM IST
जामताड़ा एनकाउंटर: देर रात पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ढेर, जेल शिफ्टिंग के दौरान की थी भागने की कोशिश
Image Credit: जामताड़ा एनकाउंटर: पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ढेर (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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