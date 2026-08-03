/जामताड़ा एनकाउंटर: देर रात पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ढेर, जेल शिफ्टिंग के दौरान की थी भागने की कोशिश

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झारखंड की पुलिस ने भी अब यूपी स्टाइल में काम करना शुरू कर दिया है. रविवार (2 अगस्त) की देर रात पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को मार गिराया. बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा मारा गया. यह घटना जामताड़ा थाना क्षेत्र के दक्षिण बहाल इलाके में हुई. जानकारी के मुताबिक, साहिबगंज से धनबाद सेंट्रल जेल ले जाए जाने के दौरान अपराधी सुजीत सिन्हा ने पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास किया. इस दौरान उसने कथित रूप से पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई. मुठभेड़ में सुजीत सिन्हा के गोली लगी और वह मारा गया.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पुलिस उसे साहिबगंज मंडल कारा से धनबाद सेंट्रल जेल शिफ्ट कर रही थी. रास्ते में उसने शौच जाने की बात कही. वाहन रुकने पर उसने कथित तौर पर सुरक्षा बल के एक जवान की राइफल छीन ली और भागने का प्रयास किया. पुलिस के अनुसार, भागने के दौरान उसने फायरिंग की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान उसे गोली लगी और बाद में उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है. घटना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है.
घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है. वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं. बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की मौत के साथ ही झारखंड के रंगदारी नेटवर्क के एक ऐसे चेहरे का अंत हो गया. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सुजीत सिन्हा हमेशा उसी गिरोह के साथ खड़ा होता था, जिसका उस समय अपराध जगत में दबदबा अधिक होता था. वह मोस्ट वांटेड अपराधी अमन साहू के साथ भी काम कर चुका है.
इनपुट- देबाशीष भारती