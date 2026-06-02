Jamtara News: नारायणपुर के बेड़वा टोला में भीषण पेयजल संकट, डोभा का दूषित पानी पीने को मजबूर 250 ग्रामीण

Jamtara News: झारखंड के जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत चंपापुर गांव स्थित बेड़वा टोला में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहराता जा रहा है. करीब 250 की आबादी वाले इस आदिवासी, अल्पसंख्यक और हरिजन बहुल टोला के लोग स्वच्छ पेयजल के अभाव में बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं. गांव में लगे चापाकलों के खराब होने और पर्याप्त जलस्रोत नहीं होने के कारण ग्रामीणों को दूर स्थित डोभा से दूषित पानी लाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है. स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों के सामने स्वच्छ पानी की उपलब्धता सबसे बड़ी समस्या बन गई है.

ग्रामीणों के अनुसार, टोला में पेयजल आपूर्ति के लिए विभाग की ओर से दो चापाकल लगाए गए थे. इनमें से एक चापाकल लंबे समय से खराब पड़ा है, जबकि दूसरा मस्जिद के पास स्थित है, जिससे सभी लोगों को वहां तक पहुंचने में परेशानी होती है. भीषण गर्मी के बीच ग्रामीणों को खेतों की मेड़ और बहियार पार कर दूर स्थित डोभा से पानी लाना पड़ रहा है.

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ग्रामीण हांड़िया, डेकची, बाल्टी और गैलन में डोभा का गंदा पानी भरकर घर ला रहे हैं. इसके बाद किसी तरह उसे छानकर पीने और घरेलू उपयोग में लाया जा रहा है. दूषित पानी के इस्तेमाल से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे ग्रामीणों में चिंता का माहौल है.

ग्रामीण सनातन हांसदा, अनवर अंसारी, पैगाम अंसारी, बिहाज अंसारी, रज्जाक अंसारी, हरखू दास, बासुदेव दास, हेमलाल हेंब्रम, चिकोनी देवी, जुलीता हांसदा और सुदीन हांसदा ने बताया कि पेयजल संकट के कारण उन्हें मजबूरी में डोभा का पानी पीना पड़ रहा है. उन्होंने विभाग से खराब पड़े चापाकल की तत्काल मरम्मत कराने और टोला में एक नया चापाकल लगाने की मांग की है, ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके.

रिपोर्ट: देवाशीष भारती