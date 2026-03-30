झारखंड: वोट दिया है तो ड्यूटी भी करूंगा! जामताड़ा के थाने में 'गुरुजी' के जबरा फैन का हाई-वोल्टेज ड्रामा, तीर-धनुष लेकर जमाया कब्जा

Jharkhand News: झारखंड के जामताड़ा थाना परिसर में इन दिनों एक बेहद अनोखा और चर्चा में बना हुआ मामला सामने आया है. यहां एक ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में तीर-धनुष, पीठ पर तरकश और आंखों पर काला चश्मा लगाए थाने में ही डेरा जमाए बैठा है. उसकी इस अजीब हरकत ने न सिर्फ पुलिस प्रशासन को असमंजस में डाल दिया है, बल्कि स्थानीय लोगों के बीच भी यह चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर भी इस घटना की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे यह मामला और अधिक सुर्खियों में आ गया है.

कौन है यह ग्रामीण?

थाने में डेरा जमाए इस व्यक्ति की पहचान चालना गांव निवासी विश्वनाथ टुडू के रूप में हुई है. वह खुद को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संस्थापक नेता 'गुरुजी' शिबू सोरेन का समर्थक बताते हैं. विश्वनाथ का कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विधायक को वोट दिया है और अब वे समाज और कानून-व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं.

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पुलिस की मदद करने का दावा

विश्वनाथ टुडू का दावा है कि वे थाने में रहकर पुलिस का सहयोग करेंगे और इलाके में शांति बनाए रखने में मदद करेंगे. इसी सोच के तहत उन्होंने थाने को ही अपना ठिकाना बना लिया है. हालांकि, उनके इस फैसले को लेकर पुलिस असमंजस में है और यह समझ नहीं पा रही है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए.

पुलिस कर रही समझाने की कोशिश

थाने में तीर-धनुष जैसे पारंपरिक हथियार के साथ उनकी मौजूदगी को देखते हुए पुलिस सतर्क है. अधिकारी लगातार उन्हें समझाकर घर वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विश्वनाथ अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और जाने को तैयार नहीं हैं. यही वजह है कि यह अनोखा मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

रिपोर्ट: देवाशीष भारती