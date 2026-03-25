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जामताड़ा में साइबर ठगी का नया पैंतरा, गैस बुकिंग के नाम पर खाली कर रहे लोगों के बैंक खाते

जामताड़ा पुलिस ने रसोई गैस की किल्लत का फायदा उठाकर लोगों को ठगने वाले एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है. बिंदापाथर थाना क्षेत्र से तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक लाख रुपये से अधिक नकद और कई मोबाइल फोन बरामद हुए हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 25, 2026, 06:24 PM IST

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राजेश मंडल, साइबर थाना इंचार्ज
राजेश मंडल, साइबर थाना इंचार्ज

Jamtara Cyber Crime News: साइबर अपराधियों का गढ़ माने जाने वाले जामताड़ा में ठगों ने आम जनता की मजबूरी का फायदा उठाने का नया तरीका ढूंढ निकाला है. देश के विभिन्न हिस्सों में रसोई गैस की कमी की खबरों के बीच ये अपराधी लोगों को झांसा दे रहे हैं. ठग लोगों के मोबाइल पर एलपीजी गैस बुकिंग के नाम पर एक संदिग्ध APK फाइल भेजते हैं. जैसे ही कोई मासूम उपभोक्ता इस फाइल को अपने फोन में डाउनलोड करता है, ठगों का काम आसान हो जाता है. इस फाइल के जरिए अपराधी पीड़ित के बैंक खाते, ई-वॉलेट और अन्य गोपनीय जानकारियों तक पहुंच बना लेते हैं और पलक झपकते ही खाते से मेहनत की कमाई साफ कर देते हैं.

साइबर ठगी की बढ़ती शिकायतों के बीच जामताड़ा पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि बिंदापाथर थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी सक्रिय हैं. एसपी के निर्देश पर पुलिस की एक विशेष टीम ने चिन्हित ठिकानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई में पुलिस ने तीन शातिर साइबर अपराधियों को रंगे हाथों धर दबोचा. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राहुल गोराई (30 वर्ष), नयन मंडल (27 वर्ष) और जगदीश मंडल (29 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके पास से ₹1,02,400 नकद, 6 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, एक एटीएम कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद की है.

पकड़े गए अपराधियों में जगदीश मंडल इस गिरोह का मुख्य मोहरा बताया जा रहा है, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि इस गिरोह का नेटवर्क केवल झारखंड तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारत में फैला हुआ था. ये अपराधी तकनीक का सहारा लेकर देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों को अपना शिकार बना रहे थे. इस मामले को लेकर जामताड़ा साइबर थाने में कांड संख्या 18/26 दर्ज की गई है, जिसमें आईपीसी (IPC) और आईटी एक्ट की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं.

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जामताड़ा पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई के बाद आम नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है. पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधी हर दिन नए-नए तरीकों से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं. कभी बिजली बिल के नाम पर तो कभी गैस बुकिंग के नाम पर. लोगों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही कोई APK फाइल डाउनलोड करें. गैस बुकिंग के लिए हमेशा आधिकारिक ऐप या वेबसाइट का ही उपयोग करें.

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