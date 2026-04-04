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जयनगर-पुरी एक्सप्रेस में अचानक उठा धुआं, जामताड़ा के पास मची भारी अफरा-तफरी

जयनगर से पुरी जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में जामताड़ा के सहाना गांव के पास अचानक घना धुआं निकलने से यात्रियों में भगदड़ मच गई. ट्रेन रुकते ही डरे हुए यात्री नीचे कूदकर भागने लगे. रेलवे प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और जांच के बाद ट्रेन को रवाना किया. अच्छी बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 04, 2026, 03:08 PM IST

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जयनगर-पुरी एक्सप्रेस में धुएं का गुबार
जयनगर-पुरी एक्सप्रेस में धुएं का गुबार

झारखंड के जामताड़ा जिले से एक डराने वाली खबर सामने आई है. जयनगर से पुरी की ओर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक धुआं निकलने से यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया. यह घटना जामताड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग एक किलोमीटर पहले सहाना गांव के पास घटित हुई. जैसे ही ट्रेन के जनरल कोच से काला और घना धुआं उठना शुरू हुआ, पूरी बोगी में चीख-पुकार मच गई. यात्रियों को लगा कि ट्रेन में आग लग गई है, जिससे अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे. ट्रेन के रुकते ही यात्री अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूदने लगे और सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ पड़े.

सहाना गांव के पास जब यह हादसा हुआ, तब ट्रेन की रफ्तार कम थी, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई. हालांकि, कोच के अंदर धुएं का गुबार इतना ज्यादा था कि लोगों का दम घुटने लगा था. डरे हुए यात्रियों ने ट्रेन रुकते ही बिना सामान की परवाह किए डिब्बों से छलांग लगा दी. मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ देर के लिए स्टेशन के पास का इलाका चीख-पुकार से गूंज उठा.

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और तकनीकी विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने सबसे पहले प्रभावित कोच का मुआयना किया और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लिया. राहत की बात यह है कि इस पूरी घटना में किसी भी यात्री के घायल होने या जान जाने की खबर नहीं मिली है. रेलवे की तकनीकी टीम अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर जनरल कोच में धुआं उठने का असली कारण क्या था. प्राथमिक रूप से इसे ब्रेक बाइंडिंग या शॉर्ट सर्किट से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.

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रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को भरोसा दिलाया कि स्थिति अब पूरी तरह सुरक्षित है. तकनीकी जांच और संतुष्टि के बाद ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए रवाना करने की प्रक्रिया शुरू की गई. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और आपातकालीन स्थिति में रेलवे स्टाफ का सहयोग करें. फिलहाल, ट्रेन अपने गंतव्य पुरी के लिए निकल चुकी है और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं. जामताड़ा स्टेशन के पास हुई इस घटना ने एक बार फिर ट्रेनों की तकनीकी सुरक्षा और रखरखाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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