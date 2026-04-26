JET Exam News: रांची में रोल नंबर मिसमैच, एडमिट कार्ड लेकर घंटों भटकते रहे अभ्यर्थी

Jharkhand Eligibility Test News: झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट तकरीबन 9 वर्षों के बाद झारखंड में हो रहा है. झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (Jharkhand Eligibility Test) पास करने के बाद अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे.
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Jharkhand Eligibility Test: रांची के 117 सेंटर में आयोजित झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के रविवार की सुबह से अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जब वह सेंटर पहुंचे. मगर, सेंटर कोड से होने के बावजूद उनका रोल नंबर केंद्र में मैच नहीं कर रहा था. केंद्र में रोल नंबर मैच नहीं होने की वजह से अभ्यर्थी काफी परेशान दिखे, उनका कहना था कि वह हजारीबाग, पाकुड़, गोड्डा जैसे जिलों से परीक्षा लिखने के लिए शनिवार देर रात ही रांची पहुंच गए हैं, लेकिन उनके सेंटर में कंफ्यूजन है.
स्कूल से शिकायत करने के बाद ओवर राइट किए गए रोल नंबर
परीक्षा सेंटर (Examination Center) पर जब अभ्यर्थी परेशान होने लगे और उन्होंने प्रबंधन से इसकी शिकायत की, तो फिर केंद्र के बाहर लगाए गए नोटिस को हटाया गया. फिर थोड़ी देर बाद रोल नंबर अंकित नोटिस को पेन से ओवर राइट करके वापस चिपकाए गया. जैसे रोल नंबर में 1108520### था, लेकिन जो नोटिस सिखाया गया था उसमें 20 है ही नहीं था यानी वो रोल नंबर 1108520 की जगह 1108510 से शुरू हो रहा था.
झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट
झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट तकरीबन 9 वर्षों के बाद झारखंड में हो रहा है. झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (Jharkhand Eligibility Test) पास करने के बाद अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे.
झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से अभ्यर्थियों की अपील
अभ्यर्थियों का कहना है कि एक लंबी अंतराल के बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का आयोजन किया है और शुरुआत में ही ऐसी गड़बड़ी मन में कई संदेश उत्पन्न कर देता है. इसीलिए अपील है कि फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए.
8 बजे की रिपोर्टिंग टाइम, 8:00 के बाद भी नहीं मिल रही एंट्री
सुबह 10:00 बजे से 1:00 तक होने वाली परीक्षा की रिपोर्टिंग टाइमिंग 8:00 बजे थी, लेकिन रोल नंबर में गड़बड़ी की वजह से 8:00 बजे के बाद भी अभ्यर्थी सेंटर के बाहर खड़े हैं और एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे थे, इसके बाद तकरीबन 8:15 के बाद अभ्यर्थियों को एंट्री मिली.