/झारखंड में 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान: बीजेपी का 14 सीटें जीतने का दावा, झामुमो-कांग्रेस का तीखा पलटवार

कांग्रेस का BJP पर हमला

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड में राज्य सरकार के सामने चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन ये चुनौतियां केंद्र सरकार की ओर से पैदा की जा रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार MMDR के माध्यम से झारखंड का पैसा और राजस्व हड़पना चाहती है. साथ ही GST का पैसा भी रोककर राज्य के विकास कार्यों को बाधित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले 13 वर्षों से झारखंड को केंद्र की ओर से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और पिछले 6 वर्षों से गठबंधन की सरकार इन चुनौतियों के बीच काम कर रही है. राज्य सरकार अपने स्तर पर फंड जुटाकर झारखंड को विकास के पथ पर आगे ले जाने की पूरी योजना के साथ काम कर रही है. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी जितनी चुनौतियां देंगी, गठबंधन उतनी ही मजबूती से उनका मुकाबला करेगा. उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी दी गई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन उसे शिकस्त देगा. वहीं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटी हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा.