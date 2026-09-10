/झारखंड में 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान: बीजेपी का 14 सीटें जीतने का दावा, झामुमो-कांग्रेस का तीखा पलटवार

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Jharkhand Politics: झारखंड में 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर हमलावर हैं. एक ओर जहां बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार सिर्फ फंड का रोना रोती रहती है. इस बार बीजेपी ने दावा किया है कि झारखंड में सभी लोकसभा की 14 सीटें जीतेगी, साथ ही सूबे में सरकार बनाने का भी दावा किया है. इस पर झामुमो और कांग्रेस ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को सपने देखने की पुरानी आदत है.
दीन दयाल वर्णवाल ने कांग्रेस और झामुमो पर निशाना साधा
झारखंड बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता दीन दयाल वर्णवाल ने कांग्रेस और झामुमो पर निशाना साधते हुए कहा, झारखंड में छात्र, किसान और व्यवसायी सब परेशान हैं. 2029 में बीजेपी झारखंड में न सिर्फ लोकसभा की सभी 14 सीटें जीतेगी, बल्कि राज्य में सरकार भी बनाएगी. बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है, जनता हमारे साथ है. जनता के साथ मिलकर मजबूती से जीत हासिल करेंगे. विरोधियों की ख्याली पुलाव बनाने की पुरानी आदत है. कांग्रेस का संगठन आज किस पायदान पर पहुंच गया है, ये जनता को भी पता है और उनको भी पता है. केंद्रीय फंड का जिस तरह से ये लोग रोना रोते हैं, अपना संसाधन जुटाते नहीं, राज्य का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है.
कांग्रेस का BJP पर हमला
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड में राज्य सरकार के सामने चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन ये चुनौतियां केंद्र सरकार की ओर से पैदा की जा रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार MMDR के माध्यम से झारखंड का पैसा और राजस्व हड़पना चाहती है. साथ ही GST का पैसा भी रोककर राज्य के विकास कार्यों को बाधित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले 13 वर्षों से झारखंड को केंद्र की ओर से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और पिछले 6 वर्षों से गठबंधन की सरकार इन चुनौतियों के बीच काम कर रही है. राज्य सरकार अपने स्तर पर फंड जुटाकर झारखंड को विकास के पथ पर आगे ले जाने की पूरी योजना के साथ काम कर रही है. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी जितनी चुनौतियां देंगी, गठबंधन उतनी ही मजबूती से उनका मुकाबला करेगा. उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी दी गई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन उसे शिकस्त देगा. वहीं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटी हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा.
JMM का BJP पर पलटवार
वहीं झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि बीजेपी के लोग भी राजनीतिक दल से हैं, वो क्या बोलेंगे. कोई राजनीतिक दल कहेगा कि हम सब सीट हार जाएंगे. ये तो तय है. आज जो मिजाज है देश का, यहां की जेन जी का, यहां किसानों और महिलाओं का, वो तो स्पष्ट दिखता है कि कितना सीट जीत पाएंगे. झारखंड में हेमंत फोबिया से ग्रसित हैं. झारखंड में बीजेपी का खाता खुलेगा कि नहीं, आम आदमी से पूछिए पता चल जाएगा. वो एक भी सीट नहीं जीतेंगे, पर बीजेपी वाले क्या बोलेंगे. 2019 में भी बोलते थे 65 पार, फिर बोला अबकी बार आर-पार. दो-दो बार हमने पटखनी दी है.