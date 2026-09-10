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झारखंड में 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान: बीजेपी का 14 सीटें जीतने का दावा, झामुमो-कांग्रेस का तीखा पलटवार

Jharkhand Politics: झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी ने राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटें जीतने के साथ विधानसभा में सरकार बनाने का दावा किया है. वहीं कांग्रेस और JMM ने पलटवार करते हुए बीजेपी के दावे को खारिज किया है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 10, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:15 PM IST
झारखंड में 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान: बीजेपी का 14 सीटें जीतने का दावा, झामुमो-कांग्रेस का तीखा पलटवार
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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