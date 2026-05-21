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Jharkhand Naxal Surrender: झारखंड में पहली बार 25 हार्डकौर नक्सलियों ने किया सरेंडर, 33 लाख के इनामी भी शामिल

Jharkhand Naxal Surrender: डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बताया कि प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (M) से जुड़े 27 माओवादियों ने झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ यूनिट के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं और उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 21, 2026, 01:47 PM IST

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नक्सलियों ने सरेंडर किया
नक्सलियों ने सरेंडर किया

Jharkhand 25 Naxal Surrender: देश को नक्सल मुक्त बनाने के अभियान को आज (गुरुवार, 21 मई) बड़ी सफलता हासिल हुई है. झारखंड में आज एक साथ 25 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इनमें से कुछ तो 33 लाख रुपये के इनामी माओवादी भी शामिल हैं. सभी ने झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा के सामने अपने हथियार रखकर सरेंडर किया है. झारखंड के इतिहास में इसे अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर कहा जा रहा है.

डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बताया कि प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (M) से जुड़े 27 माओवादियों ने झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ यूनिट के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं और उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है. इस मौके पर सीआरपीएफ के आईजी और राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्रा दोनों ने बाकी के बचे हुए माओवादियों से भी सरेंडर करके मुख्यधारा में लौटने की अपील की है.

समर्पण करने वाले नक्सलियों की रैंक

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आत्मसमर्पण करने वालों में 25 भाकपा (माओवादी) और 2 जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के सदस्य हैं. इनमें आठ नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपये का इनाम घोषित था. इन सभी के खिलाफ मिलकर कुल 426 नक्सलियों के मामले दर्ज हैं.

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