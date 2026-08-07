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झारखंड मानसून सत्र: JPSC छात्र आंदोलन पर आज भी हंगामा, सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट

Jharkhand Assembly Monsoon Session 2026: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में आज (शुक्रवार, 7 अगस्त) सरकार प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी. वहीं, जेपीएससी छात्र आंदोलन को लेकर सदन में आज भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 07, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:31 AM IST
झारखंड मानसून सत्र: JPSC छात्र आंदोलन पर आज भी हंगामा, सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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