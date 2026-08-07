/झारखंड मानसून सत्र: JPSC छात्र आंदोलन पर आज भी हंगामा, सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट

झारखंड‎ विधानसभा के मानसून सत्र का आज (शुक्रवार, 7 अगस्त) दूसरा दिन है. जेपीएससी छात्र आंदोलन को लेकर सदन में आज भी हंगामा देखने को मिल रहा है. बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी करनी शुरू कर दी. इसके कारण सदन को साढ़े 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. बीजेपी विधायक सदन के बाहर भी नारेबाजी कर रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर से हेमंत सरकार आज सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश कर सकती है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सदन में अनुपूरक बजट पेश करेंगे. बजट पर चर्चा के बाद इसे पारित कराया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, इस अनुपूरक बजट का आकार करीब 6,500 करोड़ रुपये रहने की संभावना है.