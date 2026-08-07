/झारखंड मानसून सत्र: JPSC छात्र आंदोलन पर आज भी हंगामा, सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट

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झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज (शुक्रवार, 7 अगस्त) दूसरा दिन है. जेपीएससी छात्र आंदोलन को लेकर सदन में आज भी हंगामा देखने को मिल रहा है. बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी करनी शुरू कर दी. इसके कारण सदन को साढ़े 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. बीजेपी विधायक सदन के बाहर भी नारेबाजी कर रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर से हेमंत सरकार आज सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश कर सकती है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सदन में अनुपूरक बजट पेश करेंगे. बजट पर चर्चा के बाद इसे पारित कराया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, इस अनुपूरक बजट का आकार करीब 6,500 करोड़ रुपये रहने की संभावना है.
इस बजट में वीबी-जीरामजी योजना के क्रियान्वयन के लिये विशेष वित्तीय प्रावधान किया गया है. इसके अलावा विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं, चल रही विकास योजनाओं और नई परियोजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किया जाएगा. उधर, सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने खड़े होकर जेपीएससी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया, जिससे माहौल गर्म हो गया. पहले दिन बीजेपी विधायक सदन में मास्क पहनकर पहुंचे थे. इन पर लिखा था- न्याय चाहिए, धोखा नहीं. जेपीएससी, जेएसएससी-सीजीएल सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराओ.
विपक्ष का कहना है कि छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उनकी जो मांग है, वहीं हमारी भी मांग हैं. विपक्षी विधायकों ने हेमंत सरकार पर पेपर बेचने का बड़ा गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक नहीं कर रही है, बल्कि पेपर बेच रही है. इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन में हेमंत सोरेन हाय-हाय के नारे भी लगाए. साथ ही हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है. कौन सी जॉब कितने में बिक रहा है, सभी को यह पता है.