/छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद: JPSC-JSSC धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी

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झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में हुई कथित धांधली के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद सूबे में सियासत गरमा गई है. शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े जाने के विरोध में बीजेपी ने 11 अगस्त, 2026 दिन मंगलवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने संयुक्त रूप से बंद का ऐलान किया.
दरअसल, JPSC एवं JSSC परीक्षाओं में हुई व्यापक धांधली के खिलाफ पिछले 16 दिनों से सत्याग्रह कर रहे झारखंड के छात्रों ने 10 अगस्त, 2026 दिन सोमवार को विधानसभा घेराव का आह्वान किया था. शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान रांची पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में छात्र घायल हुए हैं, जबकि दर्जनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है. छात्रों पर हुई इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंगवार को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है.
हेमंत सोरेन सरकार पर लगा तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप
बता दें कि इससे पहले रांची में JPSC, JSSC परीक्षा में गड़बड़ी मामले को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, दीपक प्रकाश सहित अन्य बीजेपी नेताओं को लगभग 10 घंटे बाद भी अभी तक नहीं छोड़ने पर प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने आपत्ति जताई है.
उन्होंने कहा है कि इस तानाशाही सरकार की तरफ से बेवजह बीजेपी नेताओं को डिटेन करके रखा गया है, यहीं तानाशाही है. देश के इतिहास में पहला मौका है जब सदन चलते हुए विपक्ष के सारे विधायकों को डिटेन करके रखा गया है. यह लोकतंत्र के लिए काला दिवस है. अगर बीजेपी नेताओं ने कोई गुनाह किया है, तो सरकार जेल भेजे या फिर जब कोई गुनाह नहीं किया, तो तुरंत छोड़ा जाए. यह तानाशाही सरकार दमनात्मक कार्रवाई की सारी हद पार कर चुकी है.