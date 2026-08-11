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छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद: JPSC-JSSC धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी

बीजेपी ने 11 अगस्त, 2026 दिन मंगलवार को JPSC–JSSC परीक्षा में धांधली के खिलाफ विधानसभा घेराव कर रहें निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े जाने के विरोध में झारखंड बंद बुलाया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 11, 2026, 12:01 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:01 AM IST
छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद: JPSC-JSSC धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी
Image Credit: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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