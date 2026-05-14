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झारखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक संपन्न, डीएपी कालाबाजारी और फसल नुकसान पर JMM को घेरेगी पार्टी

झारखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक संपन्न हो गई है. इस दौरान प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है.

Written By  UJJAWAL MISHRA|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 14, 2026, 09:53 PM IST

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झारखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक संपन्न
झारखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक संपन्न

झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज कोर कमेटी की अहम बैठक संपन्न हुई. बैठक में राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात, संगठन की रणनीति और सरकार के खिलाफ आगे के आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की गई. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कोर कमेटी के सभी सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और मधु कोड़ा, सांसद दीपक प्रकाश के साथ-साथ अमर कुमार बाउरी और अनंत ओझा शामिल रहे.

राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों चर्चा
बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पूरी तरह विफल साबित हो रही है और भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेकर अंचल स्तर तक फैल चुका है. बीजेपी ने इसे लेकर आंदोलन तेज करने का फैसला किया है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा. इसके अलावा पानी-बिजली की समस्याओं को लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन होंगे.

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सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी
उन्होंने आगे कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है. पार्टी का कहना है कि किसानों को धान खरीद मूल्य में अतिरिक्त राशि देने के वादे पूरे नहीं हुए. वहीं डीएपी की कालाबाजारी और फसल नुकसान को लेकर प्रखंड स्तर पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. साथ ही, पार्टी के प्रशिक्षण महा अभियान की समीक्षा भी बैठक में की गई. जिला स्तर पर चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई. बीजेपी नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार की कथित विफलताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है.

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