/झारखंड बीजेपी राज्यसभा चुनाव नतीजे से उत्साहित, नेताओं को भरोसा- अच्छे दिन आएंगे

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Jharkhand Politics: राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने झारखंड बीजेपी को उत्साहित कर दिया है. बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत से झारखंड बीजेपी के नेता उत्साहित हैं. राज्यसभा की रणनीति ने बीजेपी के ऊर्जा भरने का काम किया है. बीजेपी अब इस ऊर्जा और उत्साह को बरकरार रखना चाहती है, इसलिए बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों के आक्रोश को पार्टी राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की तैयारी में है.
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा, झारखंड में अब महागठबंधन की सरकार अब चलने वाली नहीं है. बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अब गांव-गांव जाकर, गली-मुहल्ले और मंडल-मंडल जाकर काम करेगी और जन-जन तक राज्य सरकार की विफलता को बताएगी, ताकि आने वाला कल बीजेपी का हो. मौजूदा सत्ताधारी दल का जो गठबंधन है, वो सिर्फ लोभ और लालच के बूते है, एक-दूसरे पर किसी को आपस में विश्वास नहीं है. इनका एकमात्र उद्देश्य है झारखंड को लूटना और धन कमाना. बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत ने बता दिया है. गठबंधन की सरकार सिर्फ लूट-खसोट वाली सरकार है.
झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा, बीजेपी का जो राजनीतिक चरित्र रहा है, वो इस राज्य की जनता ने राज्यसभा चुनाव में देखा है. बीजेपी अगर इतना ही उत्साहित है तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं दिया था. आखिर निर्दलीय को बीजेपी ने किस कारण समर्थन दिया, उसे स्पष्ट करना चाहिए. बीजेपी का राजनीतिक चरित्र राज्य और देश के लोगों के सामने आ चुका है. बीजेपी विपक्ष में है तो स्वाभाविक है कि वो अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करेगी पर इस राज्य की जनता ने ही उन्हें जिस स्थान पर बैठाया है, बीजेपी को भूलना नहीं चाहिए, अभी लंबा समय नहीं हुआ है.
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कमल ठाकुर ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की हैसियत अब निर्दलीय वाली ही है. एक निर्दलीय प्रत्याशी थैलाशाह की मदद कर उत्साहित होना, पैसे के बल पर चुनाव जीतने वाले को अपना बनाना, संविधान को इससे खतरा है. झारखंड में बीजेपी हाशिए पर है. बीजेपी अब यहां गांव-गांव, पांव-पांव और कांव-कांव करने से जनता बीजेपी की बात को नहीं सुनने वाली. बीजेपी अब यहां कांव-कांव ही करती रहेगी.