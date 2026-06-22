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झारखंड बीजेपी राज्यसभा चुनाव नतीजे से उत्साहित, नेताओं को भरोसा- अच्छे दिन आएंगे

Jharkhand Politics: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव में कांग्रेस की हालत पतली होने के बाद जो उसमें आक्रोश भरा था, अब उसमें नरमी आई है. अब वह महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने की बात कर रही है.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 22, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:19 PM IST
झारखंड बीजेपी राज्यसभा चुनाव नतीजे से उत्साहित, नेताओं को भरोसा- अच्छे दिन आएंगे
Image Credit: झारखंड बीजेपी राज्यसभा चुनाव नतीजे से उत्साहित, नेताओं को भरोसा- अच्छे दिन आएंगे (AI Image)

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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