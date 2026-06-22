/झारखंड बीजेपी राज्यसभा चुनाव नतीजे से उत्साहित, नेताओं को भरोसा- अच्छे दिन आएंगे

झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा, बीजेपी का जो राजनीतिक चरित्र रहा है, वो इस राज्य की जनता ने राज्यसभा चुनाव में देखा है. बीजेपी अगर इतना ही उत्साहित है तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं दिया था. आखिर निर्दलीय को बीजेपी ने किस कारण समर्थन दिया, उसे स्पष्ट करना चाहिए. बीजेपी का राजनीतिक चरित्र राज्य और देश के लोगों के सामने आ चुका है. बीजेपी विपक्ष में है तो स्वाभाविक है कि वो अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करेगी पर इस राज्य की जनता ने ही उन्हें जिस स्थान पर बैठाया है, बीजेपी को भूलना नहीं चाहिए, अभी लंबा समय नहीं हुआ है.