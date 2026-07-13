Jharkhand Politics: 'मिशन 2029' पर जुटी है BJP तो JMM का लक्ष्य 2050 पर केंद्रित

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झारखंड में राज्यसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद बीजेपी ने 'मिशन 2029' की तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी अभी से अपने सारी कमियों-गलतियों को सुधारने में जुटी है. पार्टी का फोकस ना सिर्फ सरकार की कमियों को उजागर करने पर है, बल्कि संगठन मजबूत करने पर है. वहीं दूसरी ओर, सत्ताधारी जेएमएम भी पीछे नहीं है. JMM का दावा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2050 का लक्ष्य सेट किया है और वे इसी को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं. झारखंड में सत्ताधारी दल विरोधियों पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही है.
जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी के लिए कोई स्पेस नहीं है, बीजेपी झारखंड में 2029 की बात नहीं करे, यहां तो 2050 तक कोई वैकेंसी नहीं है. जेएमएम के महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इस राज्य को बने 25 वर्ष हो गए और पहली बार वर्ल्ड फोरम में हमारी बातें रखी गई और दिल्ली में जो इन्वेस्टर समिट हुआ वह एक मील का पत्थर साबित होगा. झारखंड में रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे 2050 को लक्ष्य रखकर के समिट का आयोजन किया गया था और इसका सुखद परिणाम जल दिखेगा.
जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि 2050 तक झारखंड में कोई वैकेंसी नहीं है. यह बातें भाजपा के नेताओं को भी मालूम है, इसीलिए उनके नेताओं में होड़ लगी है कि कौन-कहां का राज्यपाल बनेगा. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार विकास की नई कहानी लिख रही है और जनता सर आंखों पर बिठा रही है. राज्य सरकार के विजन 2050 लक्ष्य केंद्रित कर काम करने पर बीजेपी भी हमलावर हुई. भाजपा ने कहा कि जेएमएम पहले पांच साल के लिए तैयार घोषणा पत्र का हिसाब दें.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने जो विजन दिखाया है, उसे सुनकर हंसी आई. विजन 5 वर्षों का बनाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए. मरांडी ने कहा कि जिस घोषणा पत्र के जरिए जेएमएम सत्ता में आई, उसका पालन नहीं किया गया है. ऐसे में 2050 का विजन डॉक्यूमेंट बनाने का कोई मतलब नहीं रहता. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को भी यही गुमान था और केजरीवाल को भी. इनको पता नहीं कि कब ये चले जाएंगे. जिनको जाना नहीं है, वह ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, इनका तो जाना निश्चित है.
बाबूलाल मरांडी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने कहा कि उन्हें 24 घंटे चुनाव की राजनीति समझ आती है. देश के हालत क्या है, इस पर यह कुछ बोल नहीं पाते. इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ही चुनाव में लगे रहते हैं और देश में जब कोई आपत्ति आती है तो विदेश जाकर सर्टिफिकेट लेने लगते हैं.