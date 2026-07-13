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Jharkhand Politics: 'मिशन 2029' पर जुटी है BJP तो JMM का लक्ष्य 2050 पर केंद्रित

Jharkhand Politics: जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी 2029 की बात नहीं करे, यहां तो 2050 तक कोई वैकेंसी नहीं है. राज्य सरकार के विजन 2050 लक्ष्य केंद्रित कर काम करने पर बीजेपी भी हमलावर हुई. भाजपा ने कहा कि जेएमएम पहले पांच साल के लिए तैयार घोषणा पत्र का हिसाब दें.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 13, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:15 PM IST
Jharkhand Politics: 'मिशन 2029' पर जुटी है BJP तो JMM का लक्ष्य 2050 पर केंद्रित
Image Credit: &#039;मिशन 2029&#039; पर जुटी है BJP तो JMM का लक्ष्य 2050 पर केंद्रित (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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