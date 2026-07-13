Jharkhand Politics: 'मिशन 2029' पर जुटी है BJP तो JMM का लक्ष्य 2050 पर केंद्रित

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने जो विजन दिखाया है, उसे सुनकर हंसी आई. विजन 5 वर्षों का बनाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए. मरांडी ने कहा कि जिस घोषणा पत्र के जरिए जेएमएम सत्ता में आई, उसका पालन नहीं किया गया है. ऐसे में 2050 का विजन डॉक्यूमेंट बनाने का कोई मतलब नहीं रहता. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को भी यही गुमान था और केजरीवाल को भी. इनको पता नहीं कि कब ये चले जाएंगे. जिनको जाना नहीं है, वह ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, इनका तो जाना निश्चित है.