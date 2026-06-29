/Jharkhand Politics: मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिना रही BJP, JMM-कांग्रेस ने ऐसे कसा तंज

Jharkhand Politics: झारखंड में बीजेपी केंद्र सरकार के 12 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में जुटी है. बीजेपी प्रवक्ता योगेन्द्र प्रताप ने कहा कि पीएम मोदी अंत्योदय संकल्प के साथ पीएम बने हैं. मोदी जी जब से पीएम बने हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की है. गरीब परिवार में पले-बढ़े व्यक्ति ने सबसे पहले गरीबो की चिंता की. बहुत सारी गरीब कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है और देश की जनता को उसका लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ गरीब कल्याण कार्य नहीं हुए हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की पहचान बनी है.