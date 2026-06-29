/Jharkhand Politics: मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिना रही BJP, JMM-कांग्रेस ने ऐसे कसा तंज

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Jharkhand Politics: झारखंड में बीजेपी केंद्र सरकार के 12 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में जुटी है. बीजेपी प्रवक्ता योगेन्द्र प्रताप ने कहा कि पीएम मोदी अंत्योदय संकल्प के साथ पीएम बने हैं. मोदी जी जब से पीएम बने हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की है. गरीब परिवार में पले-बढ़े व्यक्ति ने सबसे पहले गरीबो की चिंता की. बहुत सारी गरीब कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है और देश की जनता को उसका लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ गरीब कल्याण कार्य नहीं हुए हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की पहचान बनी है.
बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया और बहुत सारे क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का 12 साल का कार्यकाल स्वर्णिम युग के रुप में रहा है. देश की जनता चाहती है कि पीएम मोदी इसी तन्मयता के साथ जनता की सेवा में लगे रहें. इस पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि 12 साल में देश को बारह बार बेचा गया. जेएमएम नेता ने दावा किया कि हम लोगों ने 6 साल में राज्य की दशा और दिशा बदल दी है.
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चाहे पर्यटन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कानून व्यवस्था हो या खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में गुड गवर्नेंस दिखा है. बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए जेएमएम नेता ने कहा कि ये लोग 6 साल की क्या बात करेंगे? हम तो कहेंगे 12 साल में केवल और केवल वेस्ट इंडियन कंपनी को इस देश का मालिक बना दिया गया है. वहीं, कांग्रेस प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रतिवर्ष दो करोड़ नौकरी का वादा करके सत्ता में आए थे.
कांग्रेस नेता ने कहा कि 2014 में जो सिलेंडर 400 रुपए था, वह आज एक हजार रुपए हो गया. 55 रुपए में मिलने वाला पेट्रोल आज 100 रुपए पार हो गया है. बेरोजगारी बढी है, अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है. रुपये का अवमूल्यन हुआ है. नीट से लेकर एसएससी और टेट तक की परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं. यह पेपर लीक की सरकार है. धार्मिक उन्माद फैलाया गया. 12 वर्षों के विकसित भारत में हिंदुस्तान ने कई संकटों का सामना किया है. लगातार संकट बढ़ रहे हैं. झारखंड में इन 6 साल में 26 हजार शिक्षकों को नियुक्ति हुई है. पांच हजार बंद स्कूल खोले गए हैं. लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था हुई है.