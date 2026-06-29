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Jharkhand Politics: मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिना रही BJP, JMM-कांग्रेस ने ऐसे कसा तंज

Jharkhand Politics: झारखंड बीजेपी इन दिनों केंद्र की मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को गिना रही है. बीजेपी की मानें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं के जरिए हर घर तक अपनी पहुंच बनाई है. वहीं, विरोधियों का कहना है 12 साल में 12 बार देश को बेचा गया है.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 29, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:51 AM IST
Jharkhand Politics: मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिना रही BJP, JMM-कांग्रेस ने ऐसे कसा तंज
Image Credit: मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिना रही BJP, JMM-कांग्रेस ने ऐसे कसा तंज (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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