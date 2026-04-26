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'मन की बात' कार्यक्रम न सिर्फ जागरुक करता है बल्कि प्रेरित भी करता है- आदित्य साहू

Ranchi News: पीएम नरेंद्र मोदी ने आज (रविवार, 26 अप्रैल) 'मन की बात' के 133 वें एपिसोड से कई बड़ी बातों पर चर्चा की. झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी कार्यालय में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इस कार्यक्रम को सुना. कार्यक्रम के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह गैर-राजनीतिक होता है और समाज के संवेदनशील मुद्दों को सामने लाता है.

Written By  DHIRAJ THAKUR|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: Apr 26, 2026, 01:48 PM IST

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बीजेपी नेताओं ने सुना 'मन की बात' कार्यक्रम
बीजेपी नेताओं ने सुना 'मन की बात' कार्यक्रम

Ranchi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के 133वें एपिसोड में कई विषयों पर बात की. इस एपिसोड में पीएम मोदी ने वन्यजीव संरक्षण, युवा प्रतिभा, भारतीय चीज की वैश्विक पहचान और भगवान बुद्ध के विचारों पर प्रकाश डाला. इस खास मौके पर रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से 'मन की बात' को सुना. इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अनपुर्णा देवी, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. 

इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि “मन की बात” हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है, इसके जरिए प्रधानमंत्री देश के कोने-कोने से प्रेरणादायक कहानियां साझा करते हैं. उन्होंने बताया कि इस बार मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भारतीय बेटियों ने दुनिया में छठा स्थान हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है. उन्होंने आगे कहा कि यह कार्यक्रम न सिर्फ जानकारी देता है, बल्कि छोटे-छोटे प्रयासों को भी राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाता है, जिससे लोगों में उत्साह और प्रेरणा दोनों बढ़ती है. 

वहीं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस एपिसोड में महिलाओं, बेटियों, नॉर्थ ईस्ट, ग्रीन एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे अहम विषयों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह गैर-राजनीतिक होता है और समाज के संवेदनशील मुद्दों को सामने लाता है. चाहे मानव-हाथी संघर्ष से बचाव की बात हो या छत्तीसगढ़ में विलुप्त हो रहे काले हिरणों के संरक्षण की पहल, “मन की बात” लोगों को जागरूक करने का काम करता है. साथ ही, ओलंपिक क्षेत्र में बेटियों की उपलब्धियों को भी प्रधानमंत्री ने खास तौर पर सराहा. 

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नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री हर महीने देश में हो रही नई गतिविधियों और उपलब्धियों को इस कार्यक्रम के जरिए देशवासियों तक पहुंचाते हैं. उन्होंने बताया कि इस बार सिविल न्यूक्लियर पावर और थोरियम से बिजली उत्पादन में भारत की उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया. इसके अलावा, नॉर्थ ईस्ट में बांस से आत्मनिर्भरता की दिशा में हो रहे प्रयासों को भी प्रधानमंत्री ने उजागर किया. मरांडी ने कहा कि “मन की बात” देशवासियों को न सिर्फ जागरूक करता है, बल्कि उन्हें प्रेरित भी करता है.

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