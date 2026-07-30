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बाबूलाल, अर्जुन मुंडा, चंपाई... सबको मिली अहम जिम्मेदारी, झारखंड BJP की नई कार्यकारिणी पर बयानबाजी शुरू

Jharkhand Politics: झारखंड बीजेपी ने अपनी नई प्रदेश कार्यसमिति जारी कर दी है. कुल 103 लोगों वाली कार्यसमिति जारी कर दिया है. बीजेपी नेता इस टीम के जरिए मिशन 2029 की शंखनाद बता रहे हैं. वहीं, विरोधी इसे नकारे हुए लोगों की जमात बता रहे हैं.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 30, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:21 PM IST
बाबूलाल, अर्जुन मुंडा, चंपाई... सबको मिली अहम जिम्मेदारी, झारखंड BJP की नई कार्यकारिणी पर बयानबाजी शुरू
Image Credit: बाबूलाल, अर्जुन मुंडा, चंपाई... सबको मिली अहम जिम्मेदारी, झारखंड BJP की नई कार्यकारिणी पर बयानबाजी शुरू (Zee Media)

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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