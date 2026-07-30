/बाबूलाल, अर्जुन मुंडा, चंपाई... सबको मिली अहम जिम्मेदारी, झारखंड BJP की नई कार्यकारिणी पर बयानबाजी शुरू

झारखंड में बीजेपी ने आखिरकार अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है. नई कार्यकारिणी में क्षेत्रीय संतुलन और महिला प्रतिनिधित्व पर विशेष जोर दिया गया है. पार्टी ने बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दी है. इसके अलावा इस समिति में सीता सोरेन, मीरा मुंडा और सीमा शर्मा समेत कुल 19 महिलाओं को स्थान मिला है. कमाल खान, अमरप्रीत सिंह काले और प्रमोद मिश्रा समेत 32 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. इसको लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शहदेव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत ही शानदार टीम का गठन किया है, सभी वर्गों, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल रखा है.