/बाबूलाल, अर्जुन मुंडा, चंपाई... सबको मिली अहम जिम्मेदारी, झारखंड BJP की नई कार्यकारिणी पर बयानबाजी शुरू

राज्य चुनें
झारखंड में बीजेपी ने आखिरकार अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है. नई कार्यकारिणी में क्षेत्रीय संतुलन और महिला प्रतिनिधित्व पर विशेष जोर दिया गया है. पार्टी ने बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दी है. इसके अलावा इस समिति में सीता सोरेन, मीरा मुंडा और सीमा शर्मा समेत कुल 19 महिलाओं को स्थान मिला है. कमाल खान, अमरप्रीत सिंह काले और प्रमोद मिश्रा समेत 32 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. इसको लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शहदेव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत ही शानदार टीम का गठन किया है, सभी वर्गों, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल रखा है.
उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने नई कार्यकारिणी में एससी, एसटी और ओबीसी ग्रुप को बहुत प्राथमिकता दी है. साथ ही सामान्य जाति को भी बेहतर प्रतिनिधित्व दिया है. उन्होंने कहा कि इससे बेहतर टीम नहीं हो सकती है. महिलाओं को भी अच्छी-खासी जगह दी गई है. 2029 के शंखनाद, जीत के शंखनाद को करने के लिए इससे बेहतर टीम का चुनाव आदित्य साहू नहीं कर सकते थे. प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि अब उनके नेतृत्व में सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे.
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंहा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नकारे हुए लोगों की पूर्व में कमेटी बनी थी, अब नकारे हुए लोगों की कार्य समिति बनी है. उन्होंने कहा कि जनता से नकारे हुए लोगों से पार्टी को कितनी धार मिलेगी. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी को अब धार नहीं मिल सकती, क्योंकि देश के युवा, किसान, छात्र अब बीजेपी को पूरी तरह से नकार चुके हैं. जब युवा, किसान और छात्र जिस राजनीतिक दल को नकार दें तो उनकी कार्यसमिति कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है.
इस पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की बात से हंसी आती है. भारी-भरकम कमेटी की बात करते हैं, पर माटी का नेता हर घर का चहेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी शख्सियत का ये क्या कर लेंगे? उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का समूह क्या करेगा? हम लोगों ने असम तक में अपनी ताकत दिखाई है. उन्होंने कहा कि झारखंड में इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा. नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा. इनके पांच पूर्व सीएम चुनाव आते आते बाउंड्री लाइन से बाहर दिखेंगे.