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'ये लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं...', राहुल गांधी पर झारखंड भाजपा अध्यक्ष का पलटवार

Jharkhand Politics: झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राहुल गांधी के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है. उन्होंने कहा कि ये (राहुल गांधी) राजघराने के लोग हैं, सोने-चांदी के चम्मच में खाने वाले लोगों को भला गरीब लोग कैसे पसंद आ सकते हैं? जब कभी कोई गरीब व्यक्ति ऊंचा पायदान चढ़ता है तो इन्हें नागवार गुजरता है.

Written By  DHIRAJ THAKUR|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 11:47 AM IST

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आदित्य साहू (फाइल फोटो)
आदित्य साहू (फाइल फोटो)

Jharkhand BJP Counter Attack On Rahul Gandhi: पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है. राहुल गांधी के बयान पर झारखंड की सियासत में भी घमासान देखने को मिल रहा है. झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राहुल गांधी के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है. उन्होंने कहा कि यह बयान कांग्रेस की उस मानसिकता को दर्शाता है, जो एक साधारण परिवार से निकलकर देश की सेवा में समर्पित नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रही है. आदित्य साहू ने कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों को गरीब नाम से ही नफरत है. इन्हें गरीब नाम ही पसंद नहीं है. कोई गरीब देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे, यह इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है. 

साहू ने कहा कि ये (राहुल गांधी) राजघराने के लोग हैं, सोने-चांदी के चम्मच में खाने वाले लोगों को भला गरीब लोग कैसे पसंद आ सकते हैं? जब कभी कोई गरीब व्यक्ति ऊंचा पायदान चढ़ता है तो इन्हें नागवार गुजरता है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इनके पूर्वज जवाहर लाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या फिर इनके द्वारा जो भी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, सभी इनके इशारे पर नाचते रहे हैं. लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस परिपाटी को ही बदल दिया है. पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं. यही कारण है कि देश की 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी और भाजपा को पसंद भी करती है और झोली भर भर के आशीर्वाद भी देती है. 

आदित्य साहू ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, एक सेवक के रूप में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है. उन्होंने आगे कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस ने अपनी नकारात्मक और अमर्यादित राजनीति का परिचय दिया है. इससे पहले भी कई बार जब भी राहुल गांधी, कांग्रेस या विपक्षी दलों को मौका मिला है, इन्होंने प्रधानमंत्री को गालियां देकर अपमानित करने का काम किया है. राहुल गांधी विदेशों में जाकर भी देशवासियों को लगातार अपमानित और बदनाम करने का काम करते रहे हैं. एक राष्ट्रभक्त, देश के लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, महामहिम राष्ट्रपति को भी इन लोगों ने लगातार अपमानित करने का काम किया है. इसके पीछे नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का अपार प्यार और जनता के बीच उनकी भारी लोकप्रियता और स्वीकार्यता है. 

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कांग्रेस पर पलटवार करते हुए झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि देश में या किसी भी राज्य में जब भी कोई चुनाव होता है तो 80% जनता नरेंद्र मोदी और भाजपा को पसंद करती है, जबकि कांग्रेस और विपक्षी पार्टी को नकारती रही है. जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है, उसी प्रकार राहुल गांधी और कांग्रेस आज सत्ता के बिना छटपटा रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय लोग ये लोग गरीब की बात करते रहे हैं और चुनाव के बाद लोग गरीब किसानों को भूलने का काम करते हैं. लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब किसानों के प्रति समर्पित रही है, कांग्रेस और विपक्ष जितना प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान करेंगे, जितनी भी गालियां देंगे, जनता उतनी ही मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी और ऐसे अहंकारी नेताओं को लोकतांत्रिक तरीके से लगातार नकारती रहेगी.

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